De Leonardis (Fdi): ‘Regione Puglia aiuti settore vitivinicolo’

“Lo stato di crisi continua ad attanagliare il mondo agricolo e in particolare il settore vitivinicolo sul quale si è abbattuta una ulteriore piaga legata alle abbondanti piogge che hanno portato alla proliferazione della peronospora nelle vigne, creando seri problemi ai viticoltori”. Lo afferma Giannicola De Leonardis (Fdi), vicepresidente del Consiglio regionale pugliese.

“Il grido d’allarme del mondo agricolo va ascoltato perché quest’anno si rischia seriamente di non raccogliere l’uva – aggiunge -. Alcune Regioni hanno usato fondi Ocm per attivare la misura della cosiddetta vendemmia verde, cioè il contributo a sostegno della mancata raccolta che prevede la distruzione dei grappoli non ancora giunti a maturazione”.

“In tal senso, quindi, sollecitiamo il governo regionale – conclude De Leonardis – a intervenire con aiuti concreti al settore vitivinicolo, utilizzando tutti i fondi necessari, nonché di colmare, finalmente, la lacuna concernente il piano vitivinicolo regionale di cui la Puglia è ancora sprovvisto”.

