Incendio Stadio Iacovone: arrestati due tifosi foggiani

TARANTO – Svolta nelle indagini sull’incendio che si sviluppò allo stadio Comunale “Iacovone” di Taranto lo scorso 3 settembre. Alle prime luci dell’alba la Polizia di Stato ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare nei confronti di due tifosi foggiani

A seguito di articolate indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Taranto, alle prime ore della mattinata odierna la Polizia di Stato sta dando esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare personale degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Taranto, nei confronti di due tifosi foggiani presunti responsabili di incendio aggravato dall’aver commesso il fatto in occasione di una manifestazione sportiva ed in luogo aperto al pubblico.

