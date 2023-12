Una manovra azzardata sembra sia la causa dell’incidente avvenuto sulla provinciale che collega Trani a Corato durante la sera del 26 dicembre alle 21 circa. Il bilancio è di sei i feriti, È di sei feriti con politrauma, uno dei quali trasportato al “Bonomo” di Andria in codice rosso. Per lui numerose fratture per cui sarà affidato ai sanitari del reparto di Ortopedia diretto dal dottor Vito Conserva. Tre i veicoli coinvolti. La strada è parzialmente aperta al traffico che è rallentato. Sul posto con i soccorritori del 118 con le ambulanze della Sanitaservice Bat, i Carabinieri della sezione radiomobile di Trani e la Polizia Locale.

