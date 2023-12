Bari, 20enne trovato morto in casa: indagano i cc

BARI – Non rispondeva da tempo al cellulare per questo gli amici allarmati avrebbero allertato le forze dell’ordine. Un 20enne è stato trovato morto nel suo appartamento nel quartiere Umbertino di Bari. Al momento sono ancora sconosciute le cause del decesso ma gli inquirenti, giunti sul posto, non escludono possa trattarsi di un malore. Le indagini sono affidate ai carabinieri coordinati dal pm di turno, Desireé Digeronimo che nelle prossime ore valuterà se disporre l’autopsia.

