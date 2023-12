Bari, Meloni: ‘Carabinieri eroi hanno salvato una ragazza’

‘Può essere mia figlia, non la devo lasciare”, così, grazie alla prontezza di Pasquale e dei suoi colleghi dell’Arma dei Carabinieri, intervenuti per soccorrere una ragazza che voleva togliersi la vita e rimasta a penzoloni nel vuoto sul ponte della Tangenziale di Bari, la giovane è salva. Un ringraziamento speciale a questi eroi in divisa”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

