Modugno, autorizzazioni parco zona Cecilia: le precisazioni del comune

MODUGNO – Non tarda ad arrivare la risposta del Comune di Modugno in merito a quanto riportato e denunciato in zona Cecilia in seguito al servizio trasmesso sulle nostre reti, circa delle autorizzazioni giunte in ritardo per l’allestimento di decorazioni e addobbi natalizie al parco della legalità.

IL SERVIZIO CON LA DENUNCIA DEI RESIDENTI

L’amministrazione comunale fa sapere di raccogliere con stupore le dichiarazioni delle signore non comprendendone le ragioni, dal momento in cui – aggiungono – le autorizzazioni sono state lasciate in tempi record. La richiesta risulta trasmessa il 9 e concessa il 14 dicembre. Non vi è in alcun modo – aggiungono per concludere – alcuna inerzia da parte degli enti.

