Serie B, 38a e ultima giornata: gli arbitri designati

Questi gli arbitri designati per le gare valide per la 38a e ultima Gìornata del campionato di Serie B, tutte in programma venerdì 10 maggio alle 20.30.

Ascoli-Pisa: Papuano di Rimini

Bari-Brescia: Colombo di Como

Catanzaro-Sampdoria: Perenzoni di Rovereto

Como-Cosenza: Manganiello di Pinerolo

Cremonese-Cittadella: Bonacina di Bergamo

Feralpisalò-Ternana: Dionisi dell’Aquila

Lecco-Modena: Collu di Cagliari

Reggiana-Parma: Ghersini di Genova

Spezia-Venezia: La Penna di Roma

Sudtirol-Palermo: Ferrieri Caputi di Livorno

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author