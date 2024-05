Bari, morto Mimì Ranieri: storico sindacalista e politico

E’ morto a 93 anni Mimì Ranieri, sindacalista e storico dirigente della sinistra barese, ex Pci e tra i fondatori a Bari del Pds. Lo ricorda il segretario regionale del Pd pugliese, Domenico De Santis: “Una lunga storia di militanza, vissuta con passione e con misura, sempre al servizio della collettività di cui era parte, che dirigeva senza superbia né presunzione, alla quale ha dato tutto senza mai chiedere niente se non il perseguimento degli ideali di promozione dei lavoratori e di avanzamento della democrazia”.

Ranieri è stato impegnato sin dai primi anni ’50 nella vita politica e nel sindacato: è stato segretario della Camera del Lavoro di Bari, componente della segreteria regionale, dirigente dell’Inca Puglia e da ultimo segretario regionale dello Spi.

“Uno dei suoi più grandi impegni, costante negli anni, fu quello per la pace, essendo tra i promotori del Comitato per la pace di Terra di Bari”, ricorda De Santis. Una cerimonia di commiato si terrà lunedì prossimo 13 Maggio alle 16 nella sede della Cgil Puglia in via Vincenzo Calace 4 a Bari dove sarà aperta la camera ardente dal mattino alle 9.00.

“Mimì è stato compagno infaticabile di lotte – sottolinea la Cgil in una nota – in Cgil ha rivestito l’incarico di segretario generale di Bari, segretario Puglia, dirigente Inca Puglia e infine segretario Spi Cgil Puglia. Nel suo impegno politico è stato segretario organizzativo del Partito Comunista Italiano e tra i fondatori del Pds, dei Ds e infine del Partito Democratico”.

“Mimì – conclude la nota della Cgil – è stato inoltre da sempre convinto promotore del Comitato per la Pace di Bari”.

