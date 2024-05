Lecce, sequestrati due cani di grossa taglia a senzatetto

Nella mattinata di mercoledì 8 maggio, in un’operazione congiunta tra le forze dell’ordine e il servizio veterinario dell’Asl di Lecce, è stata eseguita l’ordinanza del sindaco per il sequestro di due cani, di grossa taglia, appartenenti a una donna senza fissa dimora.

La coppia, solita frequentatrice dei dintorni di piazza Italia e della villa comunale, è stata individuata mentre vagava con i propri animali, noti per episodi di aggressività verso i passanti. L’uomo e la donna sono stati identificati e accompagnati in Questura per ulteriori accertamenti.

Nel frattempo, i due cani sono stati trasferiti in un rifugio autorizzato in attesa di valutazioni veterinarie e comportamentali che stabiliranno la loro eventuale pericolosità e possibilità di essere affidati a una nuova famiglia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author