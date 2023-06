209° anniversario Arma Carabinieri: il messaggio di Bardi

“C’è un legame particolare fra l’Arma dei Carabinieri e la Basilicata, un legame che si rafforza e si arricchisce quotidianamente in tutti i nostri Comuni attraverso l’azione di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini e di prevenzione e repressione dei reati. I Carabinieri rappresentano un essenziale punto di riferimento per la comunità regionale. La Basilicata è grata alle donne e agli uomini dell’Arma, che con professionalità e senso del dovere, oltre che con grande umanità, intervengono ovunque c’è bisogno della loro azione anche per aiutare chi è in difficoltà, a partire dalle persone anziane e fragili. Certo di interpretare un sentimento diffuso nella società lucana, rivolgo quindi ai militari dell’Arma l’augurio di proseguire con successo nello svolgimento dei compiti istituzionali e nelle delicate missioni cui sono preposti in Italia e all’estero. La Basilicata è con voi”.

È il messaggio del presidente della Regione Basilicata Vito Bardi per il 209° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

