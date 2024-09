Volley, Zero5 Castellana Grotte, sconfitta Fasano nella prima amichevole

Prima amichevole stagionale per la Zero5 Castellana Grotte, scesa in campo il Fasano targato “Pantaleo Il Podio”. Gara che ha visto coinvolte due squadre che militeranno nello stesso girone “D” della B1, ma costruite con obiettivi diametralmente opposti. La dirigenza castellanese ha costruito un gruppo di atlete talentuose, ma molto giovani, con l’intento di puntare alla permanenza nella categoria, mentre la squadra brindisina, già forte lo scorso anno concluso ai playoff promozione, ha confermato le migliori giocatrici e si è ulteriormente rafforzata con atlete di categoria superiore come l’opposta Irene Botarelli.

La differente caratura tecnica tra le due formazioni è apparsa evidente, ma la ragazze della presidente Anna Tanese, hanno tenuto bene il campo, fornendo utili indicazioni ai tecnici della Grotte Volley. Nell’ottica di un avvicinamento più graduale all’inizio del campionato, era stato previsto un avvio più “soft” prima di quest’amichevole, ma purtroppo è saltato per esigenze organizzative della squadra avversaria.

Soddisfatto comunque coach Massimiliano Ciliberti che così commenta questo primo incontro: “Abbiamo perso 3-0. È stata la nostra prima uscita stagionale e sono abbastanza soddisfatto, a prescindere dal risultato, per come le ragazze hanno affrontato la gara tenendo conto che avevano di fronte la squadra più forte del campionato. Questi test sono molto positivi per comprendere dove intervenire nelle sedute di allenamento con maggiore attenzione, mi piace molto il nostro atteggiamento in battuta, il resto lo miglioreremo sicuramente con il tempo, stiamo facendo delle scelte mirate con il nostro preparatore fisico Max D’Elia che con il tempo porteranno grandi benefici. I margini di crescita delle squadre giovani come la nostra sono enormi, tanta pazienza e lavoro, ma sono molto ottimista e fiducioso per la prossima stagione, il campionato sarà molto equilibrato dalle prime alle ultime posizioni della classifica, non ci sono formazioni materasso, ci faremo trovare pronti”.

