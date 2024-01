Volley, Prisma Taranto: al PalaMazzola arrivano i campioni d’Italia

Nella prima uscita ufficiale del 2024, la Prisma Taranto sfida i campioni d’Italia di Trento. Alle 17.00 di domenica 7 gennaio, sul parquet di un PalaMazzola che si prevede affollato per una gara così prestigiosa. “Veniamo dalla partita di Verona dove fatto vedere cose interessanti, ci è mancato poco per portare a casa un punto – analizza Marco Rizzo -. Conosciamo la caratura del nostro prossimo avversario, ma questo ci interessa fino a un certo punto perché dobbiamo sempre pensare al nostro gioco e alla nostra parte della rete, uscendo dal campo consapevoli di aver dato tutto, spingendo al massimo e cogliendo ogni occasione che potrebbe capitare per portare a casa più punti possibili in questo campionato. Stiamo lavorando bene, con intensità e serenità anche in vista della partita con Padova della prossima settimana, quindi ogni volta che scendiamo in campo sarà occasione di confronto e crescita per uno step successivo”.

