Volley, PPV Fasano al trofeo internazionale PanBiscò di Altamura

Si svolgerà domenica 7 gennaio il 1° Trofeo Internazionale PanBiscò di volley femminile organizzato dalla società sportiva SSD Leonesse Altamura PanBiscò. Un evento di caratura internazionale grazie alla presenza della società pallavolistica femminile ungherese del TFSE Budapest militante nel Hungarian NB 1 Liga, massimo campionato nazionale magiaro.

Una presenza importane che schiude le porte all’internazionalizzazione di un evento sportivo per società che militano nella serie B italiana. Unitamente alle padrone di casa altamurane e alle ragazze ungheresi l’evento vedrà la partecipazione della Pantaleo Podio Volley Fasano (B1) e della Fenix Monopoli (B2). Un evento che mette in risalto la voglia di confronto e di accrescimento culturale. Un modo per esportare la nostra tradizione e la nostra cultura sportiva, all’interno di confronto pallavolistico di altissimo livello.

“Siamo molto contenti di ospitare questo torneo ad Altamura – afferma Vita Simone (responsabile Settori Giovanili e Second Coach PanBiscò Leonessa) – che mette insieme quattro realtà sportive diverse tra loro, come gli amici della Pantaleo Podio Fasano quest’anno impegnate in serie B1, la TSFE Budapest militante nel massimo campionato ungherese e noi dell’Altamura e del Monopoli neo promosse in serie B2. Un mix di esperienze tecniche e sportive molto arricchente per le compagini che si affronteranno e decisamente interessante per il pubblico che vorrà seguirci”.

La giornata sportiva che si svolgerà presso il Palasport Cupola di Altamura, avrà inizio alle 9:30 con la gara tra la PanBiscò e il TFSE Budapest. A seguire la Pantaleo Podio Fasano sfiderà le biancoverdi della Fenix Monopoli.

Finale per il 3°/4° posto prevista per le 17:00 mentre la finalissima che assegnerà questo 1° Trofeo Internazionale si giocherà alle 19:30. A seguire le premiazioni.

