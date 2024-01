Volley C/F, Dinamo Molfetta riparte per consolidare il primato

Riparte in questo fine settimana il campionato nazionale di Serie C femminile dopo la pausa natalizia. L’obiettivo della Dinamo CAB Molfetta è quello di continuare il buon percorso (in termini di risultati e gioco) avviato in questa prima parte di stagione che ha portato le ragazze in maglia arancio conquistare il primo posto in classifica e la storica partecipazione alla Coppa Puglia.

L’avversario è di quelli da non sottovalutare assolutamente. Domenica 7 gennaio, la prima partita del 2024 propone la delicatissima sfida tra la Dinamo e la Lavinia Group Volley alle ore 18 presso il Tensostatico “Ferrante” di Trani.

Smaltite le festività, le ragazze in maglia arancio sono tornate ad allenarsi agli ordini dello staff tecnico guidato dai coach Franco Marzocca e Susanna Sciancalepore per preparare al meglio la sfida con il Trani. I progressi visti nelle ultime partite del 2023 in termini di approccio alla gara saranno fondamentali per affrontare al meglio una squadra in crescita rispetto ad inizio stagione.

Dopo un avvio di quelli non perfetti, la Lavinia Group Trani è riuscita a rimettersi in carreggiata, scalando la classifica e guadagnando posizioni. All’andata, le ragazze allenate da coach Mazzola, al PalaPoli, misero in difficoltà la Dinamo CAB Molfetta aggiudicandosi due set con una gara chiusasi al tiebreak in favore delle molfettesi. In quell’occasione, dopo un avvio di gara da dimenticare e sotto di due set, la Dinamo fu abile a non disunirsi e a recuperare il match portando a casa due dei tre punti a disposizione.

Questo il motivo per cui, quella di domenica, non sarà una gara facile, sebbene la Dinamo scesa in campo nelle ultime partite del 2023 sa bene di poter competere con qualunque avversario. Questa settimana osserveranno ancora un turno di riposo i ragazzi della Serie D Dinamo che torneranno in campo il 14 gennaio in casa contro l’ASD Noha Volley & Sport.

