Volley, De Luca pilastro per la segreteria della Prisma Taranto

La Gioiella Prisma Taranto Volley annuncia la conferma di Stefano De Luca come Segretario Generale, figura chiave del club rossoblù. De Luca non è solo un esperto in gestione burocratica, ma un vero uomo di fiducia per la Presidenza, con Tonio Bongiovanni ed Elisabetta Zelatore che si affidano alla sua vasta esperienza e dedizione.

De Luca, nato ad Adelfia (BA) nel 1952, vanta un lungo percorso professionale: ex Presidente della Fipav Taranto per dodici anni, è stato anche Segretario e Team Manager del club ionico, allora denominato Magna Grecia, in Serie A dal 1998 al 2001. Nel 2003 ha fondato l’A.S.D. Mitico Volley, per poi tornare alla Prisma Taranto Volley dal 2004 al 2005. Dal 2017, è Consigliere Regionale della Fipav Puglia. Rientrato in Prisma nel 2020, dopo che il club ha acquisito i diritti della squadra di A2 da Castellana Grotte, De Luca ha assunto un ruolo centrale nell’organizzazione.

Le sue responsabilità comprendono tesseramenti, trasferimenti internazionali, permessi di soggiorno, iscrizione ai campionati, e rapporti con Fipav e Lega Pallavolo Serie A. Inoltre, coordina l’allestimento del PalaMazzola per le gare casalinghe e organizza le trasferte della squadra. La sua precisione, dovuta anche alla formazione militare, è essenziale per la gestione di compiti delicati, affidatigli dalla Presidenza per la fiducia che ripone in lui.

De Luca è anche consulente e consigliere della Presidenza su altre questioni, consolidando un’amicizia e una collaborazione stretta con Bongiovanni e Zelatore. Diplomato come Tecnico di Macchine e Specialista Aeronautico, ha lavorato fino al 1996 come capo motorista navale e specialista di elicotteri, e ha ricoperto il ruolo di Capo Hangar della Nave “Zeffiro” durante operazioni militari nel Golfo Persico e in Jugoslavia.

“La mia riconferma come Segretario Generale della Prisma Taranto Volley mi emoziona sempre e riempie di orgoglio”, afferma De Luca. “Dopo tre stagioni consecutive in Superlega e una in A2, sono pronto ad affrontare nuove sfide e obiettivi insieme allo staff del Presidente Bongiovanni e alla Vice Zelatore. Abbiamo sempre lavorato con grande affiatamento e rispetto dei ruoli. Sono certo che questo nuovo gruppo guidato da coach Boninfante e Samuele Papi insieme al DG Vito Primavera e al DS Mirko Corsano, potrà regalare grandi emozioni a noi e al pubblico tarantino. Forza Prisma!”

Stefano De Luca, con la sua instancabile dedizione e competenza, si conferma una colonna portante della Gioiella Prisma Taranto Volley, pronto a condurre il club verso nuovi successi.

