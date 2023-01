Volley: Coppa Italia B2, Fasano esordio con Zafferana

Al via le fasi preliminari della Coppa Italia di serie B2 che si disputeranno dal 21 al 29 gennaio prossimo e che decideranno le 4 finaliste che il prossimo 7/8 aprile prossimo giocheranno le final four che assegneranno l’ambito trofeo.

Torneo riservato alle prime classificate di ogni girone e suddiviso in 4 raggruppamenti. I primi tre saranno formati da tre squadre ciascuno che disputeranno un mini torneo all’italiana, mentre il quarto sarà composto da solo due squadre che si affronteranno in un doppio confronto di andata e ritorno. Girone quest’ultimo che riguarda proprio la Pantaleo Podio Volley Fasano che affronterà la Cosedil Zafferana, capolista del girone M.

Gara di andata sabato 21 gennaio alle ore 18 in quel di Acicastello per le ragazze di coach Paolo Totero, contro la formazione siciliana autrice, in questo girone di andata, di un percorso netto che la colloca al vertice della classifica del girone M. Formazione allenata da coach Claudio Mantarro e formata da un roster molto competitivo tra le cui fila spicca il libero Geraldina Quiligotti proveniente dalla Delta Spar Trentino (A1) e con una lunghissima esperienza pallavolistica trascorsa tra i campionati di serie A1 e A2 che nel 2015 la vede laurearsi campione d’Italia tra le fila del Casalmaggiore.

“Gara decisamente difficile – afferma coach Totero – contro un avversario che come noi non ha perso una sola gara in questo girone di andata. Hanno un roster molto importante e credo che sarà una doppia sfida molto bella e intensa tra due formazioni che sino a questo momento meritano la prima posizione in classifica”.

Traguardo storico per la formazione fasanese del presidente Renzo Abete che ha chiuso un girone di andata senza sconfitte e che di fatto le proietta tra le migliori squadre del campionato nazionale di serie B2 formato da ben 154 squadre divise in 11 gironi. Gara che si disputerà presso la palestra I.C.R. Rimini di Acicastello e sarà diretto dai signori Federico Panaiia e Yuri Armelani.

