Volley A2/M: Esame Brescia per la BCC Castellana Grotte

Da una parte la gioia per la recente conquista della finale della Del Monte Coppa Italia A2, dall’altra la necessità di rimettersi immediatamente al lavoro per tornare a concentrarsi sul campionato. Vigilia della quarta giornata di ritorno della serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile per la Bcc Castellana Grotte che, domenica 22 gennaio 2023, con prima battuta alle ore 19, sarà impegnata nella difficile trasferta sul campo della Consoli Mc Donald’s Brescia.

Sfida tutt’altro che agevole per la formazione allenata da Jorge Cannestracci in casa della squadra che occupa attualmente la nona posizione con 23 punti e che è reduce dalla sconfitta di Vibo nell’ultimo turno, ma che nelle altre due partite del girone di ritorno ha conquistato due vittorie importanti a Cuneo e in casa con Porto Viro.

Per la Bcc Castellana, invece, l’obiettivo primario è quello di riprendere confidenza con il cammino in trasferta dopo lo stop di Ravenna e dopo un girone di andata da 5 vittorie su 6 partite lontano dal Pala Grotte. Obiettivo fondamentale anche nell’ottica della doppia trasferta consecutiva (dopo Brescia, infatti, i gialloblù saranno impegnati a Bergamo domenica 29) e della preparazione alla finale di Coppa Italia.

Nove i precedenti tra le due squadre: 3 successi per Brescia, 6 vittorie per Castellana. Nelle ultime due uscite al Centro Sportivo San Filippo di Brescia, due stop per la Bcc (che non vince in casa dei lombardi da novembre 2020). Uno solo l’ex della gara: Davide Esposito, oggi in biancazzurro e in gialloblù nella prima parte della stagione 2019/2020.

All’andata è finita 3-0 per la Bcc Castellana Grotte. La gara di ritorno sarà diretta da Anthony Giglio di Trento e Maurina Sessolo di Conegliano (Tv). Entrambi hanno già diretto una volta la Bcc in questa stagione, rispettivamente nelle trasferte vittorie di Motta e Prata.

Condividi su...



Linkedin

email