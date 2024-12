Volley C/M, Turi troppo forte per la Frascolla Taranto

Sabato pomeriggio amaro per la Frascolla Taranto, che nel suo ritorno in campo nel campionato di Serie C maschile è stata sconfitta con un netto 3-0 dalla corazzata Arrè Formaggi Turi.

Nel primo set i tarantini sono riusciti a tenere testa agli avversari, cedendo però con il punteggio di 25-18. Nel secondo e nel terzo parziale, invece, i padroni di casa hanno imposto il loro ritmo, vincendo agevolmente entrambi i set per 25-12.

Nel post-gara, coach Domanico Salvatore ha analizzato la prestazione della sua squadra: “È stata una gara a senso unico a favore dei nostri avversari, che hanno dimostrato di essere di un altro livello. Abbiamo affrontato atleti molto forti, pronti per il salto di categoria. In alcuni momenti siamo riusciti a fare qualcosa di buono, ma nel complesso il divario si è visto chiaramente”.

ARRÈ FORMAGGI TURI-FRASCOLLA TARANTO 3-0 (25-18, 25-12, 25-12)

ARRÈ FORMAGGI TURI: Matheus Cortes, Chimenti, Cassano, Dammaco, Atene, Scio (K), Furio, Palmisano, Mingolla, Pagliarulo, Mancino, Girolamo, Campana. Coach: Girolamo.

FRASCOLLA TARANTO: Simeone, Tarallo, Disabato, Vacca, Susco, Gasbarro (K), Lia, Volpe, D’Amicis, Catapano, Scorrano, Patti. Coach: Salvatore-Piroli.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author