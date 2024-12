Volley A/M, Taranto lotta ma Modena vince al tie break: punto prezioso

Al PalaMazzola va in scena una battaglia spettacolare tra Gioiella Prisma Taranto e Valsa Group Modena, conclusasi con la vittoria degli emiliani al tie break (25-21, 23-25, 26-24, 17-25, 8-15). I padroni di casa, nonostante la sconfitta, strappano un punto prezioso contro una delle squadre più competitive del campionato.

Il match

Taranto parte con grande intensità, aggiudicandosi il primo set grazie a un muro solido e ottime giocate di Lanza e Alonso. Nel secondo parziale, gli ionici vanno vicini al raddoppio, ma cedono nel finale sotto i colpi di Buchegger e Anzani. Il terzo set vede una straordinaria rimonta di Taranto, capace di recuperare uno svantaggio di cinque punti e portarsi avanti 2-1.

Modena, però, cambia marcia nel quarto set: l’MVP Anzani, insieme agli ingressi decisivi di Davyskiba e alla potenza offensiva di Buchegger, spinge gli emiliani a un netto 17-25. Nel tie break, i rossoblù faticano a contenere l’aggressività degli avversari, che chiudono con un perentorio 8-15.

Le prestazioni

In casa Taranto, spicca Filippo Lanza, autore di 20 punti e ormai pienamente ristabilito, mentre Tim Held si conferma tra i migliori con 16 punti. Una menzione speciale va al giovane libero Davide Luzzi, che ha sostituito degnamente Rizzo, fuori per un risentimento muscolare.

Dalla parte di Modena, Buchegger (20 punti), Anzani (16 punti) e il giovane Davyskiba hanno fatto la differenza, supportati dalla regia esperta di De Cecco.

A fine partita, Filippo Lanza analizza il risultato: “Abbiamo conquistato un punto importante, ma è anche vero che ne abbiamo perso uno per strada. C’erano le condizioni per fare meglio, ma alla fine è emersa la qualità e l’aggressività degli attaccanti di Modena. Nonostante tutto, ci sono stati molti segnali positivi, soprattutto la capacità di rimanere in partita anche nei momenti difficili”.

Gioiella Prisma Taranto-Valsa Group Modena 2-3 (25-21, 23-25, 26-24, 17-25, 8-15)

Gioiella Prisma Taranto: Zimmermann 2, Held 16, Alonso 13, Gironi 16, Lanza 20, D’Heer 9, Luzzi (L). N.E.: Santangelo, Hofer, Balestra, Fevereiro, Paglialunga. All. Boninfante.

Valsa Group Modena: De Cecco 1, Rinaldi 8, Anzani 16, Buchegger 20, Gutierrez 17, Sanguinetti 3, Davyskiba 12, Federici (L). N.E.: Mati, Ikhbayri. All. Giuliani.

Durata set: 28’, 29’, 34’, 26’, 16’. Totale: 133’.

