Volley C/M: la Frascolla Taranto cade ancora, ma cresce

La giovanissima Frascolla Taranto incappa in un’altra sconfitta, questa volta sul campo della Showy Boys Galatina. Nonostante il risultato netto di 3-0 (25-20, 25-22, 25-22), la partita è stata molto equilibrata e giocata punto a punto: gli ionici hanno evidenziato una significativa crescita rispetto alle ultime settimane.

A fine gara, coach Domenico Salvatore ha analizzato la prestazione della sua squadra: “Il risultato è negativo, ma la partita è stata sempre in bilico. Ogni set si è giocato punto a punto, ma i nostri errori hanno fatto la differenza”.

Salvatore si è poi soffermato sui punti chiave del match: “Paghiamo ancora l’inesperienza e la giovane età della squadra. Siamo stati aggressivi in attacco, mettendo spesso la palla a terra, ma abbiamo commesso troppi errori. Per la prima volta, però, siamo rimasti concentrati per tutti e tre i set. Quei tre o quattro errori decisivi, però, hanno cambiato l’inerzia della gara. Stiamo crescendo”.

Lo sguardo è già rivolto al futuro: “Tra due settimane giocheremo a Turi con una formazione che punta ai playoff. Sarà una gara molto impegnativa, soprattutto in casa loro, ma spero riusciremo a fare ancora meglio rispetto a oggi”, ha concluso il tecnico.

SHOWY BOYS GALATINA – FRASCOLLA TARANTO 3-0 (25-20, 25-22, 25-22)

SHOWY BOYS GALATINA: Vinci, Spedicato, Preste, Tafuro, Freste E., Calò, Grande, Chezzi, Verri, Felline, Stifani, Olimpio, Percoco (K), Dicensi. Coach: Caiulo.

FRASCOLLA TARANTO: Simeone, Brisci, Tarallo, Disabato, Vacca, Susco, Giannoccaro, Gasbarro (K), D’Amicis, Scorrano. Coach: Salvatore.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author