Volley A3/M, momentaccio Rinascita Lagonegro: ko anche a Modica

Prosegue il momento difficile per la Rinascita Volley Lagonegro, che cede al PalaRizza di Modica con il punteggio di 3-1 (25-18, 21-25, 27-25, 25-21) nella sesta giornata del campionato di Serie A3 Credem Banca.

Guidata da uno straordinario Padura Diaz e dagli incisivi Chillemi e Capelli, l’Avimecc trova la sua prima vittoria stagionale. I siciliani dominano il primo parziale, subiscono il ritorno dei lucani nel secondo, ma risolvono la battaglia nel terzo set ai vantaggi dopo 41 minuti di gioco. Il quarto parziale, equilibrato fino al finale, vede Modica chiudere grazie a due muri decisivi e a un attacco vincente di Padura Diaz, autentico trascinatore con 25 punti.

LA PARTITA

Coach Lorizio schiera il nuovo acquisto Sperotto in regia, in diagonale con Cantagalli, affiancati da Panciocco e Armenante in banda, Tognoni e Pegoraro al centro e capitan Fortunato come libero. Di Stefano risponde con Putini in regia, Raso e Buzzi al centro, Nastasi libero, Padura Diaz opposto e Chillemi-Capelli come schiacciatori.

Nel primo set, Lagonegro parte bene (0-2, 2-4) ma viene subito recuperata. Padura Diaz trascina Modica al vantaggio (14-12), chiudendo sul 25-18. Nel secondo parziale, la Rinascita si riscatta con una prova d’orgoglio: il muro di Tognoni e un superbo Armenante regalano il break decisivo, chiudendo sul 21-25.

Il terzo set è il più combattuto: Lagonegro si porta sul 17-20, ma Modica risponde con determinazione, sfruttando i colpi di Chillemi e Padura Diaz. Un errore in battuta di Cantagalli e un muro vincente di Capelli decretano il 27-25.

Nell’ultimo set, l’equilibrio si spezza nel finale: errori decisivi di Lagonegro e un muro vincente di Buzzi-Putini sigillano il 25-21, con Padura Diaz che mette il punto finale.

LA PAUSA

Con il turno di riposo previsto nel prossimo weekend, la Rinascita avrà tempo per riorganizzarsi e cercare soluzioni per uscire dalla crisi. Il gruppo deve ritrovare fiducia e compattezza per rilanciare le proprie ambizioni in campionato.

MODICA-RINASCITA LAGONEGRO 3-1

Avimecc Modica: Padura Diaz 25, Chillemi 17, Capelli 18, Buzzi 11, Putini 1, Raso 2.

Rinascita Lagonegro: Panciocco 22, Cantagalli 16, Armenante 12, Tognoni 5, Pegoraro 4, Sperotto 5.

Parziali: 3-1 (25-18, 21-25, 27-25, 25-21).

Arbitri: Fabio Sumeraro, Matteo Mannarino.

