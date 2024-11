Volley B1/F: Zero5 Castellana lotta, ma Pomezia vince al tie-break

La Zero5 Castellana Grotte gioca a testa alta contro la Nimis Consulting Pomezia, conquistando un punto prezioso, ma cedendo alla rimonta delle laziali per 3-2 (28-30, 25-17, 21-25, 25-20, 15-11). La partita, valida per la sesta giornata del campionato femminile di Serie B1, ha regalato grande spettacolo ed emozioni fino al tie-break.

Nonostante la giovane età, la Zero5 si è dimostrata competitiva, ma è mancata di quella freddezza necessaria nei momenti chiave. “Un punto utile, ma resta l’amarezza per non aver concretizzato le occasioni favorevoli,” ha dichiarato la presidente Anna Tanese, evidenziando la necessità di maggiore cinismo.

La gara

Le ospiti iniziano con coraggio e conquistano il primo set ai vantaggi (28-30), ma Pomezia reagisce subito dominando il secondo (25-17). Nel terzo parziale è ancora la Zero5 a emergere, portandosi avanti con determinazione (21-25). Nel quarto set, però, le padrone di casa ribaltano il risultato, chiudendo 25-20. Decisivo il tie-break, dove l’equilibrio iniziale si spezza nel finale a favore di Pomezia (15-11).

Coach Dagioni schiera per Pomezia: Frasca opposta a Oggioni, Liguori e Felappi in banda, Viglietti e Mazzoleni centrali, Cinotti libero. Per la Zero5, Ciliberti risponde con Cusma (5) in regia, Malinov (2) opposta, Corradetti (29) e Cantaluppi (11) martelli, Salamida (9) e Stellati (10) centrali, Ruffa libero.

Buona prova di squadra per Castellana, con prestazioni notevoli di Corradetti e Ruffa. Tuttavia, Sofia Cusma dovrà affinare concretezza e determinazione in attacco. “Complimenti al Pomezia, ma anche alle nostre ragazze,” ha dichiarato coach Ciliberti. “Abbiamo giocato una gara equilibrata contro un avversario forte, dimostrando miglioramenti importanti. L’attacco nei momenti decisivi ha fatto la differenza, ma il nostro margine di crescita è ampio.”

Serie D: Klimaitalia vince in rimonta

Successo invece per la Klimaitalia Castellana Grotte in Serie D, che batte in rimonta la Joker Uisp’80 Putignano per 3-1 (23-25, 25-18, 28-26, 25-22). Ottima prova di Alessandra Recchia e Giorgia Rizza, protagoniste di una vittoria preziosa nel derby.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author