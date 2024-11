Volley C/F, Dinamo Molfetta non riesce a invertire la rotta

La Dinamo CAB Molfetta non riesce a invertire la rotta e subisce un’altra sconfitta, questa volta contro l’Amatori Volley Bari, che si impone al Pala Poli per 1-3 (25-18, 21-25, 13-25, 23-25). Nonostante un buon approccio iniziale e la conquista del primo set, le ragazze di coach Susanna Sciancalepore non sono riuscite a mantenere il ritmo contro una formazione barese più compatta e determinata.

LA PARTITA

Il primo set si apre con un’ottima prestazione delle padrone di casa, che mettono in difficoltà le avversarie grazie ai punti di Gentile e Mollica. La Dinamo mostra carattere e chiude il parziale sul 25-18, trascinata da un gioco organizzato e deciso. Tuttavia, già dal secondo set l’Amatori Bari si riorganizza e impone il proprio ritmo, sfruttando le difficoltà in ricezione e in difesa delle molfettesi. Nonostante una breve rimonta guidata da Lazzizzera e Sciancalepore, le ospiti chiudono il set sul 21-25.

Il terzo parziale è il più difficile per la Dinamo: le baresi prendono immediatamente il controllo del gioco con un perentorio 0-4 iniziale e non lasciano spazio a repliche. Gli errori al servizio e in difesa della squadra arancio consegnano il set all’Amatori con un netto 13-25.

Nel quarto set, la Dinamo tenta di reagire. Dopo un avvio equilibrato, Gentile e Tsiouma guidano le compagne in un serrato testa a testa con l’Amatori, arrivando al 23-23. Tuttavia, le ospiti sfruttano con lucidità il primo match point e chiudono il set sul 23-25, conquistando la vittoria finale.

LE PAROLE DELLA COACH

A fine gara, coach Susanna Sciancalepore analizza la prestazione delle sue ragazze: «Abbiamo disputato una buona gara anche se continuiamo ad avere i nostri soliti alti e bassi. Stiamo lavorando per correggere questi aspetti, e i primi miglioramenti si iniziano a vedere. Ora concentrazione massima per la prossima partita».

PROSSIMO IMPEGNO

La Dinamo CAB Molfetta tornerà in campo domenica 24 novembre, quando affronterà in trasferta la Polis Volley Corato alle ore 17. Una sfida fondamentale per cercare di invertire la tendenza e risalire la classifica.

