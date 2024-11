Volley A3/M, Castellana Grotte: terzo stop di fila in trasferta

Continua il percorso altalenante della Bcc Tecbus Castellana Grotte nel campionato nazionale di Serie A3 Credem Banca. La formazione allenata da Giuseppe Barbone, brillante e determinata tra le mura amiche, si mostra meno lucida e più fallosa lontano da casa. Dopo le sconfitte contro Gioia del Colle e Sorrento, arriva un altro stop in trasferta, questa volta sul campo della Sieco Service Ortona, che si impone con un netto 3-0 (25-23, 25-17, 25-22).

Il match

I gialloblù partono bene, mantenendo il vantaggio fino al 19-22 del primo set, ma cedono nel finale per errori gratuiti, permettendo ai padroni di casa di chiudere sul 25-23. Nel secondo set, Ortona prende subito il controllo grazie a Rossato (top scorer con 16 punti), Marshall (11 punti) e Arienti, gestendo con autorità fino al 25-17. Nel terzo set, nonostante una reazione di orgoglio, Castellana non riesce a ribaltare l’inerzia del match, cedendo sul 25-22.

I numeri

Castellana paga caro i 14 errori in attacco contro i soli 5 di Ortona, nonostante le ottime percentuali in ricezione (70% positiva e 57% perfetta) e le buone prestazioni di Casaro e Carta (entrambi in doppia cifra con 10 punti). Decisivo per i padroni di casa il contributo di Rossato e del veterano cubano Marshall, coadiuvati da una squadra solida e capace di ridurre al minimo gli errori.

Le formazioni

Ortona si presenta con Pinelli in regia, Rossato opposto, Marshall e Bertoli in banda, Arienti e Pasquali centrali, e Broccatelli libero. Castellana risponde con Cappadona al palleggio, Casaro opposto, Zornetta e Carta in banda, Marra e Ciccolella al centro, Guadagnini libero.

Sieco Service Ortona – Bcc Tecbus Castellana Grotte 3-0 (25-23, 25-17, 25-22)

Ortona: Pinelli 1, Bertoli 5, Pasquali 6, Rossato 16, Marshall 11, Arienti 9, Broccatelli (L), Del Vecchio 4, Di Tullio. ne Giacomini, Torosantucci, Di Giunta, Alcantarini, Di Giulio (L). All. Denora Caporusso, II all. Di Pietro, ass. all. Colella

Battute vincenti/errate: 0/14

Muri: 8

Ricezione positiva/perfetta: 58/38. Attacco: 54

Errori gratuiti: 5 att / 4 ric

Castellana: Cappadona 2, Zornetta 7, Ciccolella 8, Casaro 10, Carta 10, Marra 2, Guadagnini (L), Guglielmi (L), Renzo, Russo 2, Mondello. ne Bux, Didonato. All. Barbone, II all. Valente, ass. all. Calisi, scout Ippolito.

Battute vincenti/errate: 4/10

Muri: 8

Ricezione positiva/perfetta: 70/57. Attacco: 35

Errori gratuiti: 12 att / 0 ric

Arbitri: Andrea Galteri di Perugia, Maurizio Merli di Terni

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author