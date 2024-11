Volley: Turi domina Fasano, terza vittoria consecutiva per i biancoazzurri

Terza vittoria su tre gare per l’Arrè Formaggi Turi, che supera nettamente la Pallavolo Fasano con un perentorio 3-0 (25-21, 25-15, 25-19). Per i biancoazzurri si tratta del secondo successo casalingo, ottenuto con pieno merito grazie a una superiorità evidente in tutti i fondamentali.

In campo, mister Girolamo schiera Mingolla al palleggio, Matheus opposto, Scio e Girolamo laterali, Cassano e Furio centrali, con Dammacco libero. Mister Murri risponde con E. Semeraro e G. Semeraro come palleggiatore e opposto, Manchisi e D’Aversa in banda, Siena e Santoro al centro e D’Urso libero.

Il primo set si apre con un iniziale equilibrio fino al primo allungo dei padroni di casa, propiziato da due punti consecutivi di Matheus (15-11). Due muri vincenti di Furio consolidano il vantaggio (22-18), e un pallonetto di Matheus chiude il parziale sul 25-21.

Nel secondo set, l’Arrè Formaggi prende subito il largo grazie a un muro e un attacco vincenti di Cassano (8-5, 9-5). Il Turi gestisce con sicurezza il vantaggio e chiude senza difficoltà sul 25-15 con Matheus ancora protagonista.

Il terzo set segue un copione simile, con i biancoazzurri che scattano avanti (7-4) e Fasano che prova a rimanere in partita riducendo lo svantaggio. Tuttavia, capitan Scio ristabilisce le distanze (14-10), e il Turi mantiene il controllo fino al definitivo 25-19.

Con questa vittoria, il Turi sale a quota 9 punti, al secondo posto dietro il Casarano a punteggio pieno, ma con il turno di riposo già osservato.

Prossima sfida: trasferta a Ruffano Domenica 24 novembre, l’Arrè Formaggi sarà impegnato nella seconda trasferta stagionale al Pala Bisanti di Ruffano (LE). Una sfida che si preannuncia insidiosa contro una squadra giovane, reduce dal turno di riposo e in cerca di riscatto dopo due sconfitte consecutive. Il match avrà inizio alle ore 18:30.

Statistiche e Classifica Arrè Formaggi Turi: Matheus 21, Cassano 5, Scio 11, Furio 9, Mingolla 3, Girolamo 9. Note: battute sbagliate 9, ace 3, muri vincenti 10, ricezione 67% (27% perfette), attacco 38%.

Pallavolo Fasano: battute sbagliate 9, ace 1, muri vincenti 7, ricezione 58% (33% perfette), attacco 29%.

Arbitri: Giangregorio e Francia. Durata set: 26’; 26’; 25’.

Classifica Girone B

Casarano 12 punti Turi* 9 Tricase 8 Galatina 8 Polignano* 6 Squinzano 6 Fasano 4 Mottola 4 Ruffano* 3 Materdomini Castellana* 0 Taranto 0

(* turno di riposo osservato)

