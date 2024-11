Futsal: il Manfredonia trionfa in una serata magica, 5-4 al Cosenza

Il Vitulano Drugstore Manfredonia ha vissuto una serata memorabile sabato 16 novembre 2024. In diretta su Sky Sport, la formazione sipontina ha conquistato una spettacolare vittoria per 4-5 al PalaCosentia contro la Pirossigeno Cosenza, nella sesta giornata della Serie A di futsal. I tre punti ottenuti iniziano a consolidare le ambizioni del gruppo guidato da mister David Ceppi.

Le buone prestazioni delle prime giornate stanno finalmente trovando riscontro nei risultati. Ora l’attenzione si sposta sul prossimo impegno casalingo, sabato 23 novembre, quando al PalaScaloria arriverà il Vinumitaly Petrarca. Il calcio d’inizio è fissato per le 17:00 e la società invita i tifosi a sostenere la squadra. I biglietti saranno disponibili presso il Sunrise Bar Caffetteria a partire dalle 15:00 di mercoledì 20 novembre.

Cronaca della gara

Il Cosenza, desideroso di punti per risollevarsi in classifica, ha iniziato con grande aggressività. Tuttavia, Daniele Dovara ha blindato la porta sipontina, permettendo alla sua squadra di colpire in contropiede. Lucho, con una fuga sulla fascia, ha siglato il suo primo gol in Italia. Poco dopo, il capitano Mauro Canal ha raddoppiato, consolidando la sua leadership nella classifica marcatori.

Un calo improvviso dei pugliesi ha però permesso ai padroni di casa di rientrare in partita: Cabeça ha accorciato le distanze con un gran gol e, pochi istanti dopo, Jeferson Titon ha trovato il pareggio. Un’autorete sfortunata di Lucho su calcio d’angolo ha poi regalato il vantaggio ai calabresi.

Nella ripresa, Gustavo Bavaresco ha allungato per il Cosenza, ma il Manfredonia ha mostrato grande carattere. Una splendida azione corale ha portato al primo gol in Serie A di Michele Murgo. Successivamente, Wilmer Cabarcas Ronaldo ha pareggiato con una girata precisa.

Nel finale, l’episodio decisivo: l’espulsione di Jefferson Pessoa per doppia ammonizione ha lasciato il Cosenza in inferiorità numerica. Il Manfredonia ne ha approfittato con Diohan Barbieri, autore del gol decisivo, il primo nella massima serie. Gli ultimi minuti hanno visto il protagonista Dovara, che con le sue parate ha blindato il risultato, e un infortunio sfortunato per Felipinho, cui vanno gli auguri di pronta guarigione.

La società pugliese ha inoltre espresso gratitudine al Cosenza per il caloroso terzo tempo e per i doni offerti prima e dopo la gara, un gesto che rappresenta un esempio di sportività.

Formazioni

Pirossigeno Cosenza: Adornato, Marchio (c), Cambareri, Bavaresco, Lo Conte (p), Guga, Paciola, Felipinho, Jefferson, Del Ferraro (p), Cabeça, Titon. All. Tuoto.

Vitulano Drugstore Manfredonia: Portovenero (p), Ronaldo, Lucho, Murgo, Barbieri, Canal (c), Ainsa (p), Djelveh, Belloni, Pezzin, Musumeci, Dovara (p). All. Ceppi.

Arbitri

Simone Zanfino di Agropoli, Andrea Cini di Perugia, Antonio Dan Campanella di Venosa. Cronometrista: Giovanni Loprete di Catanzaro.

Tabellino

5’53″pt Lucho; 9’49″pt Canal; 11’39″pt Cabeça; 11’54″pt Titon; 14’30″pt aut. Lucho; 3’40″st Bavaresco; 5’06″st Murgo; 9’23″st Ronaldo; 18’52″st Barbieri.

Provvedimenti disciplinari

Ammoniti: Cabeça, Marchio, Lucho, Felipinho. Espulso per somma di ammonizioni: Jefferson.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author