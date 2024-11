Basket: Lions Bisceglie dominano a Mola e centrano terza vittoria consecutiva

Un avvio convincente e una solida prestazione hanno permesso ai Lions Bisceglie di conquistare un netto successo sul parquet del PalaPinto contro Mola, con il punteggio di 70-95. La squadra guidata da coach Saputo ha dimostrato determinazione e concentrazione fin dai primi minuti, ponendo le basi per una vittoria agevole che rappresenta la settima stagionale e la terza consecutiva.

Il buon approccio iniziale ha permesso ai nerazzurri di costruire un vantaggio significativo già nei primi otto minuti, raggiungendo le dieci lunghezze di margine. Il divario è stato ampliato progressivamente, fino al +20 siglato da Cavalieri al 17° minuto (24-44), che ha virtualmente chiuso la partita. Nel finale, una tripla di Di Camillo ha fissato il massimo vantaggio sul +35 (48-83).

In evidenza le prestazioni di Trentini, particolarmente preciso in fase offensiva, e del top scorer Di Camillo, protagonista sia in attacco che in difesa. Ottimo anche il contributo di Lorenzo La Macchia, che ha realizzato 7 punti con il 100% al tiro. Coach Saputo ha gestito abilmente le rotazioni, distribuendo i minutaggi in vista dei prossimi impegni ravvicinati. Il capitano Marcelo Dip, ancora a riposo per motivi precauzionali, ha assistito i compagni dalla panchina.

La vittoria, costruita con il contributo di tutti i giocatori, rafforza le convinzioni del gruppo in vista del prossimo incontro, in programma lunedì 25 novembre al PalaAssi di Trani contro Canosa (inizio ore 20:30), che chiuderà il girone d’andata della prima fase.

Tabellino

Mola: Berardi 26, Tanzi 9, Laffitte 2, Setti 11, Burt 8, Macera 8, Barnaba 4, Prunotto 2, Messina, Lepore, Mazzeo. N.e.: Sibilia. All.: Masini.

Lions Bisceglie: Rodriguez 6, El Agbani 6, Dancetovic 6, Trentini 19, Okiljevic 12, Di Camillo 20, Cavalieri 8, La Macchia 7, Camporeale 6, Colombo 5. N.e.: Dip. All.: Saputo.

Arbitri: Amatori di Brindisi, Marseglia di Mesagne.

Parziali: 15-26; 30-51; 46-71.

Statistiche:

Tiri da due : Mola 28/56, Bisceglie 29/41.

: Mola 28/56, Bisceglie 29/41. Tiri da tre : Mola 3/18, Bisceglie 11/20.

: Mola 3/18, Bisceglie 11/20. Tiri liberi : Mola 5/5, Bisceglie 4/7.

: Mola 5/5, Bisceglie 4/7. Rimbalzi : Mola 28, Bisceglie 35.

: Mola 28, Bisceglie 35. Assist: Mola 11, Bisceglie 25.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author