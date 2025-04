Panchine su via Trinchese, nuova polemica in città

L’Amminisrrazione Poli Bortone parla di una scelta di decoro e responsabilità ma la volontà di togliere le panchine dalla centralissima via Trinchese scatena l’ennesima polemica tra maggioranza e opposizione a Palazzo Carafa. “Eliminare le panchine installate dall’Amministrazione precedente – in sintesi il ragionamento del centro sinistra – non serve a preservare il decoro che si può tutelare con maggiori controlli e strategie differenti. Serve solo

a togliere aree di relax in città “

