Bitonto, il presidente Orlino: “Abbiamo dimostrato di essere leoni neroverdi”

Il presidente del Bitonto, Antonello Orlino, è intervenuto in conferenza stampa per tracciare il bilancio di fine stagione. Le sue parole:

“Con questa conferenza stampa chiudo la stagione calcistica. La strada non è stata facile, per merito nostro abbiamo raggiunto la salvezza il 6 aprile con l’impegno di tutti. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno accompagnato, i giocatori, lo staff che sono stati di una professionalità pazzesca, mostrando legame con la maglia. Abbiamo dimostrato di essere leoni neroverdi, ringrazio anche gli sponsor la cui sostenibilità non era scontata, poiché non avevamo lo stadio. E’ stato un campionato di Eccellenza tra i più belli, abbiamo avuto numeri importanti. La settimana prossima ci vedremo per capire lo stato dei lavori per lo stadio, noi vogliamo solo il bene del Bitonto. La nostra volontà è che il calcio vada avanti, se ci sono imprenditori che vogliano subentrare o affiancarci non ci sono problemi. Siamo disposti ad accoglierli. Abbiamo fatto tanti sacrifici, si cresce anche attraverso gli eventi negativi. Quest’anno abbiamo gioito, spero che tra giugno e luglio con lo stadio si potranno fare tante belle cose. Ringrazio tutti i tifosi, sono stati il nostro dodicesimo uomo in campo”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author