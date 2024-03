Volley C/F, PM Potenza cerca riscatto dopo il ko di Crispiano

Dopo il ko di domenica a Crispiano, la PM Gruppo Macchia Potenza cerca il riscatto sabato pomeriggio, sul terafex amico della palestra Caizzo di Potenza contro Il Mattarello San Cassiano.

Le rossoblù di coach Elena Ligrani si preparano ad affrontare la formazione salentina armi alla pari, infatti entrambe le formazioni si trovano appaiate in classifica con 3 punti, una vittoria per ciascuno fino a questo momento nel girone G dei play-out.

Per capitan Di Camillo e compagne un match decisamente alla portata, ma non bisogna sottovalutare l’avversario che, nel corso della stagione regolare (girone C), ha totalizzato comunque 25 punti in 16 partite.

La PM Gruppo Macchia ha lavorato duramente in settimana e grazie alla spinta del pubblico amico cercherà di portare in cassaforte l’intera posta in palio. Appuntamento alle 18.00 di sabato 23 marzo alla Palestra Caizzo di Potenza: la gara sarà diretta da Zaccagnino e Santorufo.

