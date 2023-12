Volley C/F, Dinamo Molfetta supera PM Potenza e si tiene la vetta

Non poteva che finire nel migliore modo possibile l’anno per la Dinamo CAB Molfetta che, nell’ultimo match del 2023 batte la PM Volley di Potenza per 3-0 e conserva (in coabitazione con l’Asd Zest) la testa della classifica.

Una partita mai in discussione per le ragazze di coach Marzocca brave a rimanere concentrate per tutta la durata del match. Ed è così che il girone di ritorno si apre nello stesso modo con cui si è chiuso quello di andata, ovvero con una vittoria. Un fine anno ricco di soddisfazioni per le ragazze arancio, attese, dopo la sosta natalizia, dalla difficile e insidiosa trasferta di Trani.

L’inizio di gara delle ragazze in maglia arancio è di quelli perfetti. Lo apre Parisi con il primo doppio vantaggio per la Dinamo: prima su servizio e poi su schiacciata che ben indirizza il set. Il vantaggio si fa subito importante per le ragazze di coach Marzocca con un +4 sulle avversarie grazie alle realizzazioni di Fracchiolla e Lazzizera. Dopo pochi minuti dall’inizio del primo set, la Dinamo è già a +10 sulle lucane, la cui risposta arriva soltanto sfruttando alcune indecisioni in ricezione delle padrone di casa.

Buona la prova in regia di Cosentino che, oltre a sorprendere in più di un’occasione la difesa lucana, contribuisce a mettere Cervelli in condizione di realizzare il punto del 18-9. Da sottolineare anche l’esordio stagionale di Teresa Sciancalepore pronta a sostituire le indisponibili Sancilio e Mastropasqua. Senza non molte difficoltà, la Dinamo chiude il primo set sul risultato di 25-11. La seconda frazione di gara si apre sulla falsa riga della prima: le ragazze in maglia arancio attaccano e la PM volley prova in ogni a modo a reggere il colpo.

Tuttavia, i primi minuti sono equilibrati tra le due squadre con le ospiti che trovano l’iniziale vantaggio per 1-3. La risposta della Dinamo non si fa attendere, tanto che a pareggiare i conti ci pensa Fracchiolla sul 3-3. Alle realizzazioni di Sciancalepore seguono quelle di Parisi su schiacciata e direttamente su servizio. Sul 10-5, la Dinamo allunga ancora andando addirittura a + 7 sulle avversarie la cui risposta non impensierisce più di tanto la Dinamo. Poco prima della chiusura del set, che le padrone di casa si aggiudicano per 25-15, Marzocca manda in campo anche la giovane classe 2005 Rosa Leone.

Di altra intensità, complice il leggero calo della Dinamo CAB Molfetta, è il terzo set. Al doppio vantaggio firmato da Fracchiolla e dopo il 5-0 realizzato da Abbattista su servizio, la PM Volley entra in partita, accorciando le distanze e raggiungendo il pari sul 6-6. Nonostante i successivi punti realizzati da Sciancalepore e Cervelli, le lucane non demordono e vanno addirittura in vantaggio sul 9-10. Tuttavia, la Dinamo non si disunisce e riesce a tener testa alle avversarie. A metà set, Marzocca si gioca anche la carta Zakrajsek che entra in campo sul risultato di 14-14. Il risultato di parità tra le due formazioni persiste sino al 19-19. Sul finale di set è Parisi a prendersi la scena: è lei a realizzare il punto del +3 sul Potenza e successivamente a chiudere definitivamente l’incontro sul 25-20.

A fine gara, soddisfazione per il buon esito del match e per il cammino Dinamo hanno espresso Teresa Sciancalepore e Alexia Zakrajsek. «Contente per la vittoria di questa sera e per i risultati raggiunti sino a questo momento – hanno commentato –: abbiamo mantenuto la concentrazione giusta anche nei momenti più difficili del match. Questo primo posto non può che renderci davvero molto felici».

L’analisi del match è stata affidata come di consueto a Franco Marzocca. «Abbiamo rispettato l’avversario dall’inizio alla fine della partita –ha sottolineato – anche se, al terzo set un calo di attenzione ha fatto venir fuori il Potenza. Comunque abbiamo saputo reagire e chiudere l’incontro. Spero che questa pausa non ci faccia perdere quell’entusiasmo che avevamo acquisito nelle ultime partite». Il campionato, dopo la sosta natalizia, torna con la delicata trasferta con Lavinia Trani domenica 7 gennaio alle ore 18.

Non riesce ai ragazzi della Serie D della Dinamo l’impresa di battere la Michele Caroli srl. In quel di Ruvo finisce 3-0 (25-16; 25-13; 29-27) per i padroni di casa.

Questa l’analisi a fine match del coach Fabio D’Agostino. «E’ stata l’ennesima partita giocata sulle montagne russe – ha affermato – A differenza delle precedenti partite, abbiamo approcciato bene alla gara, giocando una pallavolo ordinata e coraggiosa per la prima metà del primo set, quando una serie di nostri errori ed un buon break al servizio degli avversari ha creato un solco che non siamo riusciti a recuperare. Nel secondo set, come spesso accade, nella foga di voler recuperare il risultato abbiamo perso la lucidità e subito i nostri avversari in tutti i fondamentali. Nel terzo set siamo riusciti a tenere un buon livello di gioco per tutta la durata del set, fino alla lotteria dei vantaggi dove delle nostre ingenuità non ci hanno permesso di riaprire la gara».

Anche i ragazzi della Serie D Dinamo si fermano per la pausa natalizia e torneranno in campo domenica 14 gennaio alle ore 18 presso la Palestrina del Pala Poli contro l’ASD Noha Volley & Sport.

Dinamo CAB Molfetta – PM Volley 3-0 (25-11; 25-15; 25-20)

Dinamo CAB Molfetta: Sciancalepore 4, Cervelli 6, Zakrajsek 1, Abbattista 1, Fracchiolla 14, Lazzizzera 7, Mastropasqua NE, Parisi 15, Francese NE, Panunzio, Ayroldi NE, Cosentino 2, Leone, Porta NE – Coach Franco Marzocca.

PM Volley: Shapoval 4, Giacomino, Verrastro 7, Cappiello 1, Laurenzana NE, Lopardo 2, Casaletto 3, Pasquariello NE, Di Camillo 4, Morelli 2, Centomani, Molfese, Todaro 6, Vaccaro NE – Coach Elena Ligrani.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp