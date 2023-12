Volley C/F, Acquaviva la spunta al tie break con Capurso

L’ultima del 2023 è una vittoria al tie break, fortemente voluta, che regala due preziosissimi punti alla squadra del presidente Convertini. Per la 10a Giornata del Campionato Nazionale di 1° livello – Serie C femminile si è disputato il match tra VOLLEYUP&EULOGIC Acquaviva e ORSACUTI VOLLEY Capurso.

Lo starting six blumagenta recita cosi: Asia Sozio opposta a Valentina Galasso, Sara Belgiorno e Marianna Quatraro al centro, Luciana Forino e Erika Porreca in posto 4, con Sharon Rubino e Miriana Trotti che si alternano nel ruolo di libero.

Dall’altro lato della rete, mister Malena risponde con De Vincenzo, Valenzano, Pisano, De Leonardis, Caccucciolo, Navarro e Ciocia nel ruolo di libero.

Partenza sprint delle ragazze di Capurso che subito si portano sul 4 a 0: mister Signorile spezza il gioco e chiama time out. Al rientro in campo la situazione non cambia, le libellule non riescono ad imporre il loro gioco e le ospiti allungano con un imponente + 11: il tabellone segna 1 a 12. Cambio in regia per le libellule: esce Valentina Galasso per Sabrina Sforza. Acquaviva reagisce, si arriva sul 9 a 16 e mister Malena chiama time out. Sul 9 a 19, mister Signorile ci prova con Liliana Ieva – acquavivese d.o.c. classe 2007 – che sostituisce Erika Porreca. Il 1° set lo portanocomunque a casa le ospiti con il tabellone che si ferma sul 19 a 25.

Si va al secondo set: confermata in regia Sabrina Sforza. La partita è molto equilibrata, le due formazioni procedono punto a punto. Nel finale Capurso allunga accumula due break di vantaggio e si porta sul 18 a 20: nuovo cambio in regia, ritorna Galasso per Sforza. Si arriva sul 19 a 21, Federica De Nicolò prende il posto di Sozio al servizio. Le libellule reagiscono chiudendo vittoriosamente il secondo set 25 a 22.

Resta in campo Galasso nel terzo set. Il copione è lo stesso del secondo: si procede punto a punto, a spuntarla questa volta sono le ragazze di Capurso per 23 a 25. Il quarto set invece, dopo un iniziale vantaggio dell’ORSACUTI, Capitan Porreca e compagne reagiscono: inizialmente ristabiliscono la parità sul 13 pari, per poi allungare e chiudere il set 25 a 18. 2-2 il conteggio dei set, si va al tie break.

Il quinto set è una girandola di emozioni: si cambia campo con un break di vantaggio per le ragazze blumagenta. Erika Porreca affonda i colpi a cui nulla possono le regazze ospiti. Si Arriva sull’11 a 9: c’è uno splendido ace con Belgiorno al servizio. Il set e la partita vengono chiusi da un ottimo attacco da posto 4 di Capitan Porreca che fissa il punteggio finale del 5° set sul 15 a 12.

A fine match, da segnalare l’ottima prestazione di Sara Belgiorno (centrale di talento blumagenta classe 2007) che commenta così la gara: “È stata una partita molto combattuta con alti e bassi ed alcuni ostacoli, ma con la nostra forza di volontà e con un grande gioco di squadra siamo riuscite a raggiungere il nostro obiettivo. Siamo state brave a non perdere la testa dopo il primo set, volevamo vincere ed alla fine sono arrivati due punti.”

Una doppia vittoria per la VOLLEYUP: quella sul campo prima e quella solidale poi. Nella stessa serata, infatti, sono state acquistate svariate stelle di Nataledall’Associazione Permanente di Solidarietà (associazione di Volontariato Locale che opera sul territorio di Acquaviva Delle Fonti dal 1997) che poi sono state donate a tutte le atlete blumagenta ed all’allenatore della squadra avversaria: un modo concreto per aiutare il territorio e sostenere tutte quelle situazioni caratterizzate da fragilità sociale.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp