Volley A2/F: Melendugno, confermata la palleggiatrice Valeria Caracuta

Per la terza stagione consecutiva, le chiavi della regia della Narconon Melendugno, che parteciperà al prossimo campionato di Serie A2 femminile di volley, saranno affidate al capitano Valeria Caracuta.

“Sono arrivata a Melendugno due anni fa perché credevo nel progetto della società. Sono stati due anni molto impegnativi, ma pieni di soddifazioni – ha dichiarato – Faró di tutto per trasmettere alle compagne il valore dell’ attaccamento alla maglia. Da Salentina giocare nel Salento per me è una maggiore responsabilitá. Ho fiducia nel fatto che società e staff tecnico abbiano costruito una squadra combattiva capace di lottare per traguardi importanti”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author