Volley, premiazioni ed emozioni alla 16a festa della pallavolo salentina

Si è tenuta a Lecce la “16a Festa della Pallavolo Salentina”, consueto appuntamento di fine anno organizzato dal CT FIPAV Lecce per celebrare le eccellenze del proprio territorio. Tra i quasi 300 partecipanti, alla presenza, tra gli altri, del Presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi, del Segretario Generale FIPAV Stefano Bellotti, del Presidente del CR FIPAV Puglia Paolo Indiveri, si è colta l’occasione per trascorrere una serata di convivialità e di sport, premiando chi nella passata stagione si è messo in evidenza raggiungendo importanti traguardi.

Nella splendida sala dell’Hotel Leone di Messapia di Lecce, la serata condotta da Max Sisto e Fabrizio D’Alessandro, è stata un momento per abbracciare la propria gente, come sottolineato, in apertura, dal Presidente del CT FIPAV Lecce Pierandrea Piccinni: “Questa tradizionale festa della pallavolo è ormai un appuntamento fisso che ci piace vivere insieme alla nostra gente. Abbiamo premiato le eccellenze sportive in un’atmosfera particolare riuscendo ad abbracciare anche tanti amici. E’ stata una serata speciale, abbiamo avuto l’onore di avere ospiti istituzionali e non che hanno partecipato in attivamente alla serata, è stata una serata ricca di contenuti, abbiamo dialogato con l’Università e con gli enti locali, partner fondamentali nel corso della stagione, che ringrazio, e siamo riusciti ad incontrare i dirigenti con i quali abbiamo fatto un punto della situazione. Stiamo lavorando per portare in Salento un grande evento, siamo fiduciosi. E’ stato un anno particolare, a fine stagione è momento di bilanci, ci proiettiamo al futuro con serenità e gioia, auguro alle società di trovare tempo per se stessi e per gli atleti, tempo investito per sport e umanità, buon Natale e felice anno nuovo a tutti”.

In apertura il saluto delle istituzioni locali, territoriali e regionali, dal Sindaco di Lecce Carlo Salvemini, all’Assessore Regionale Alessandro Delli Noci e alla Presidente del Consiglio Regionale Loredana Capone, l’Assessore allo Sport del Comune di Lecce Paolo Foresio e il Vice Presidente della Provincia di Lecce Antonio Leo. Particolare momento nella prima parte della serata con lo scambio di omaggi tra Presidenti, il gagliardetto dell’US Lecce, squadra militante nel campionato di Serie A di Calcio, consegnato dal Presidente giallorosso Saverio Sticchi Damiani nelle mani del Presidente territoriale FIPAV Pierandrea Piccinni, omaggio ricambiato con il premio raffigurante l’Ulivo e i due schiacciatori su di esso arrampicati, riproduzione del logo del CT FIPAV Lecce.

Dopo la premiazione delle società per il raggiungimento di importanti risultati nella passata stagione, il premio Fair Play all’US Volley Aradeo, premio consegnato da Luigi Melica e Attilio Pisanò dell’Università del Salento, il premio per i 50 e i 25 anni di storia consegnati dai Presidenti Manfredi e Piccinni rispettivamente a Volley Specchia e Magic Volley Galatina, fino ai premi speciali, a Fefè De Giorgi e Vincenzo Fanizza per il loro percorso in azzurro, a Camillo Placì, il premio alla carriera, al Presidente Manfredi come dirigente d’eccellenza e i premi più attesi, quelli consegnati ai migliori atleti salentini e miglior tecnico “Trofeo Fernando Panico”, consegnati a Raffaele Colaci, Valeria Caracuta e Fabrizio Licchelli, per aver conseguito importanti risultati in azzurro il primo, con Melendugno la seconda e con Casarano il terzo.

La serata si è conclusa con il ringraziamento e gli auguri da parte del Presidente Pierandrea Piccinni che ha rinnovato l’appuntamento alla prossima stagione.

Tutti i premi della serata

Campionati Territoriali

Asd Brindisi Volley (Campione Territoriale Volley S3 2° Livello F 22/23)

Virtus Tricase 1967 (Campione Territoriale Volley S3 2° Livello M 22/23)

Pall. Azzurra Alessano (Campione Territoriale Volley S3 1° Livello 22/23)

Giuseppe Cesari Ssd Arl (Campione Territoriale U13f 22/23)

Asd Mb Volley Ruffano (Campione Territoriale U13m 6×6 22/23)

Volley Specchia Campione (Territoriale U13m 3×3 22/23)

Casale Volley 3 (Campione Territoriale U14f 22/23)

Asd Mb Volley Ruffano (Campione Territoriale U15m “Memorial Tonino Negro” 22/23)

Giuseppe Cesari Ssd Arl (Campione Territoriale U16f 22/23)

Asd Mb Volley Ruffano (Campione Territoriale U17m “Memorial Marcello Bisanti” 22/23)

Pall. Azzurra Alessano (Campione Territoriale U19m 22/23)

Giuseppe Cesari Ssd Arl (Campione Territoriale U18f 22/23)

Titoli Campionati Territoriali

Ass. Pol. Città Di Otranto (Campione Territoriale Open Misto 22/23)

Us Volley Aradeo Asd (Campione Territoriale Trofeo 3d Young F 22/23)

Polisportiva Ve.Ra. (Campione Territoriale Trofeo 3d Junior F 22/23)

Asd Mb Volley Ruffano (Campione Territoriale Trofeo 3d Young M 22/23)

Pall. Azzurra Alessano (Campione Territoriale Trofeo 3d Junior M 22/23)

Titoli Campionati Giovanili Regionali

Asd Casale Volley 3 (Campione Regionale U14f 22/23)

Giuseppe Cesari Ssd Arl (Campione Regionale U16f 22/23)

Giuseppe Cesari Ssd Arl (Campione Regonale U18f 22/23)

Asd Casale Volley 3 (Campione Regionale Volley S3 3×3 2° Livello F 22/23)

Titoli Campionati Regionali

Astra Volley (Pomozione In Serie Df 22/23)

Sport & Friends Volley (Promozione In Serie Df 22/23)

Asd Infinity Copertino (Pomozione In Serie Df 22/23)

Ass. Pol. Città Di Otranto (Pomozione In Serie Dm 22/23)

Asd. Volley Matino (Pomozione In Serie Dm 22/23)

A.S. Magic (Promozione In Serie Cf 22/23)

Volley 2000 San Cassiano (Promozione In Serie Cf 22/23)

Lecce Volley Asd (Vincitore Coppa Puglia Cm 22/23)

Titoli Campionati Nazionali

Asd Mb Volley Ruffano (Promozione In Serie Bm 22/23)

Asd Volley Melendugno (Promozione In A2f 22/23)

Premi Speciali Individuali, Per Il Prezioso Ed Inesauribile Operato Nel Mondo Della Pallavolo Salentin

Tecnici

Maurizio Accogli

Sandro Frisenna

Maurizio De Giorgi

Giovanni Dell’anna

Dirigenti

Antonio Zaccheo

Tarcisio De Giorgi

Carlo Coluccia

Giorgio Cacciatori

Arbitri

Ippazzio Antonio Minerva

Anna Maria Greco

Riccardo Carluccio

Luigi Coppola

Premi Speciali Alle Società

Asd Cutrofiano Volley (Benvenuto Nel Mondo Della Pallavolo Salentina)

Aradeo Volley 1977 Asd (Benvenuto Nel Mondo Della Pallavolo Salentina)

Asd Evolution Sport E Fitness (Benvenuto Nel Mondo Della Pallavolo Salentina)

Asd Real Volley (Benvenuto Nel Mondo Della Pallavolo Salentina)

Asd Adp Enjoy Volley (Benvenuto Nel Mondo Della Pallavolo Salentina)

Asd Volley Specchia (50 Anni Di Militanza Nella Pallavolo Salentina)

As Magic (25 Anni Di Militanza Nella Pallavolo Salentina)

Showy Boys (10 Anni Di Militanza Nella Pallavolo Salentina)

Asd Fly Armida Volley (10 Anni Di Militanza Nella Pallavolo Salentina)

Polisportiva Ve.Ra Asd (10 Anni Di Militanza Nella Pallavolo Salentina)

S.B.V. Galatina (0 Anni Di Militanza Nella Pallavolo Salentina)

Astra Volley Presicce Acquarica (10 Anni Di Militanza Nella Pallavolo Salentina)

Asd Alliste Volley (10 Anni Di Militanza Nella Pallavolo Salentina)

Virtus Tahira A.S.D. (10 Anni Di Militanza Nella Pallavolo Salentina)

Premi D’eccellenza Società

Us Volley Aradeo (Premio “Fair Play” 2023)

Premi D’eccellenza Individuali

A Camillo Placi’ (Premio Alla Carriera

A Ferdinando De Giorgi (Per Il Percorso In Azzurro)

A Vincenzo Fanizza (Per Il Percorso In Azzurro)

A Giuseppe Manfredi (Dirigente D’eccellenza Della Pallavolo Pugliese E Nazionale)

Miglior Atleta Maschile Salentino Nella Stagione Agonistica 2022/2023

Raffaele Colaci

Miglior Atleta Femminile Salentino Nella Stagione Agonistica 2022/2023

Valeria Caracuta

Trofeo “Fernando Panico” 2023 – Miglior Tecnico Salentino Nella Stagione Agonistica 2022/2023

Fabrizio Licchelli

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp