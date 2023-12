La grande festa del ‘Volley Christmas S3’ a Taranto

Oltre 300 giovanissimi della pallavolo tarantina e brindisina hanno riempito di emozioni e di passione il PalaMazzola di Taranto per “Volley Christmas S3”, evento di fine anno organizzato dal CT FIPAV Taranto in collaborazione con in collaborazione con Lions e Leo Club Taranto Aragonese, Comune di Taranto, CONI Taranto e Sport e Salute Taranto con il support del CR FIPAV Puglia.

Spazio alle diverse categorie di Volley S3 dallo Spikeball White (per i nati negli anni 2016, 2017, 2018) al Volley S3 Red (nati negli anni 2012, 2013, 2014) passando per il Volley S3 Green (nati negli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) per un pomeriggio di divertimento e sport come sottolineato dal Presidente del CT FIPAV Taranto Agostino Greco: “Bellissima festa, tanto entusiasmo, gioco, divertimento, ci tenevamo a chiudere l’anno nel migliore dei modi con un evento come questo che ci proiettasse al nuovo anno pieni di entusiasmo e speranza. La pallavolo nel territorio tarantino e brindisino è fatta di società vive, vogliose di fare e di mettersi in gioco. Nonostante il problema degli impianti stiamo cercando di andare avanti tutti insieme, e devo dire che vedo realtà crescere. Avere nel nostro territorio una realtà d’eccellenza come la Gioiella Prisma Taranto, che ci tengo a ringraziare per la loro presenza oggi qui con noi, con i loro campioni in campo insieme ai nostri piccolini, è motivo di vanto. E’ importante andare avanti insieme, è dovere di tutti essere al loro fianco per raggiungere obiettivi importanti, così come loro hanno mostrato la loro vicinanza a tutto il movimento. Per il prossimo anno abbiamo in cantiere altri eventi come quello di oggi, il nostro obiettivo è quello di invogliare le società ad organizzare giornate come quella di oggi, è da qui che nasce la crescita del nostro movimento. Ci tengo a fare gli Auguri di Buon Natale e di buon anno da parte di tutto il Comitato”.

A impreziosire il pomeriggio anche la presenza dei campioni della Gioiella Prisma Taranto, squadra di punta del movimento pallavolistico pugliese, militante nel massimo campionato di SuperLega. Protagonisti sui campo, ben 12 allestiti nell’impianto del capoluogo tarantino, per palleggiare con i più piccolini in un passaggio di consegne tra campioni del presente e del futuro tra l’emozione degli stessi atleti rossoblu come quelle del capitano Aimone Alletti: “Oggi è una giornata bella, un’esperienza che ci porta indietro nel tempo, è questa la base e il futuro di uno sport meraviglioso che mantiene i valori che vediamo oggi qui e vediamo in campo anche nell’alto livello. E’ bello essere oggi qui in mezzo ai più piccolini, la vera essenza dello sport, è tutto molto bello. E’ nostro dovere essere esempio per i più piccolini, senza di loro noi non saremmo niente, è tutto uno scambio di energie ed emozioni, noi aiutiamo loro e loro sono fondamentali per noi”.

A fare eco alle parole del centrale tarantino, quelle del libero della squadra guidata dai presidenti Bongiovanni e Zelatore, Marzo Rizzo: “E’ una bella giornata di sport, quelle che fanno bene al nostro movimento. Ho visto tante società oggi al PalaMazzola, sono i bei segnali che fanno crescere il volley. La crescita dei giovani nel mondo dello sport aiuta sicuramente, lo sport insegna valori, rispetto delle regole, saper stare insieme. Questo evento fa bene anche a noi che viviamo l’alto livello, ci fa ricordare da dove abbiamo iniziato, sono bei momenti da condividere con questi bambini che ti fanno ricordare l’entusiasmo dei primi palleggi. Ci teniamo ad invitare tutti a seguire la nostra squadra, sarà importante già dalla prossima gara, importantissima per noi, contro Catania il 26 dicembre, abbiamo bisogno di tutto il supporto possibile. Ci tengo a dire ai giovanissimi di crederci sempre, non smettere mai di divertirsi”.

Prosegue la speciale promozione per le società FIPAV che potranno assistere, con i propri tesserati e collaboratori, alla prossima gara interna della Gioiella Prisma Taranto contro Catania, in programma il 26 dicembre al PalaMazzola, al prezzo di 7 euro.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp