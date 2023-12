Volley, anche il CT De Giorgi a Grottaglie per il Club Italia Allargato

Si è conclusa la tre giorni di lavoro del Club Italia Allargato a Grottaglie con gli oltre 40 atleti pugliesi coinvolti nati negli anni 2008 e 2009. Alla presenza dei tecnici del settore nazionali Vincenzo Fanizza, Coordinatore Tecnico del Settore Giovanile maschile, Luca Leoni e del preparatore atletico Nicola Giolito i giovani pugliesi hanno effettuato una seduta mattutina e pomeridiana così come previsto dal Progetto della Federazione Italiana Pallavolo che fino ad oggi ha fatto visita in sei regioni.

Alla presenza del Tecnico del Settore Nazionali Luca Leoni e del Preparatore Atletico azzurro Nicola Giolito, a raccontare il ptogetto è stato il Coordinatore Tecnico del settore giovanile maschile Vincenzo Fanizza: “Il progetto Club Italia Allargato è l’idea della FIPAV per visionare più atleti possibili in giro per l’Italia in un tour che ci permette anche di confrontarci con i tecnici di tutto il territorio permettendo ai ragazzi di vivere un’esperienza importante. Abbiamo incontrato fino ad oggi oltre 180 allenatori, visionando oltre 300 atleti in sei regioni fino ad oggi. Abbiamo avuto riscontri positivi, riuscire a parlare tanto con i tecnici ci permette di far crescere il progetto e il movimento. Avere Fefè come Direttore Tecnico, sempre informato sul lavoro che facciamo sul territorio, accorcia sempre più la distanza tra base e nazionale fino alla seniores. Al termine dei tre giorni di lavoro c’è sempre un confronto con lui e con tutto lo staff del progetto, vivere in prima persona il territorio è importante per tutti. Tra i prossimi impegni a gennaio ci sono le qualificazioni WEVZA U18 e U20 in Germania, abbiamo dei tornei che faremo con gli altri gruppi in vista della stagione estiva che si preannuncia intensa. Ritengo la situazione del movimento maschile ottima, abbiamo tanti ragazzi, tecnici e tante società che lavorano con entusiasmo e voglia di far bene, noi stiamo cercando di rafforzare il contatto con loro sul territorio”.

Nella prima giornata di lavoro anche la presenza illustre del Commissario Tecnico azzurro, nonchè Direttore Tecnico del settore giovanile maschile Fefè De Giorgi: “Il significato del progetto Club italia Allargato è quello di avvicinarci sempre più al territorio, abbiamo pensato a tre giorni di lavoro in ogni regione, lo abbiamo fatto perchè avvicinarci e presentarci nelle regioni vuol dire coinvolgere più persone sia tra i ragazzi che con i tecnici durante il lavoro. Accogliamo tutti quanti e cerchiamo di coinvolgere tutti, sia sui temi della conoscenza degli atleti ma anche su quelli dello sviluppo. Ho chiesto di lavorare su due fondamentali: la ricezione sulla battuta float e della battuta in generale, sviluppando la battuta salto spin e quella ibrida. La nostra forza è proprio il territorio, abbiamo deciso di andarci noi con uno sforzo importante da parte della Federazione. E’ bello anche perchè si crea un piccolo evento sul territorio, c’è voglia di coinvolgere”.

