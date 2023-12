Volley B/M, Turi torna a casa con un punto da Modugno

L’ultima uscita del 2023 dell’Arrè Formaggi Turi è una battaglia di oltre due ore e mezza giocata al Palasport di Modugno e che al termine di cinque set ha visto il successo dei padroni di casa della Delight Volley Modugno per 3 a 2 (23-25/25-9/25-23/22-25/15-10).

Limita i danni dunque il team turese, tornando a casa dallo scontro diretto in terra barese con un punto che permette di tenere dietro in classifica lo stesso Modugno, avvicinando l’Afragola a sole due lunghezze e portandosi a -4 dal Ruffano, quint’ultimo in graduatoria.

Al via mister Beppe Spinelli schiera il classico 6+1 con la diagonale Manginelli-Fortunato, capitan Scio e Lomurno di banda e i centri Taccone e Furio con Dammacco libero.

Il primo set scivola via all’insegna del più totale equilibrio, tra break e controbreak, ma è il Turi che riesce ad avere la meglio nel rush finale portandolo a casa con un primo tempo siglato da Piero Taccone. Il secondo set invece è un monologo dei padroni di casa che partono forte sospinti dagli attacchi dei martelli Astarita e Petruzzelli, il Turi non riesce a reagire nonostante mr. Spinelli provi a cambiare tutte le carte in tavola dando spazio a Milillo, Cassano, Romano, Petronella e Portoghese.

Nella terza frazione il Turi riordina le idee e si assiste ad una frazione equilibratissima come nel primo set, ma stavolta sono gli attacchi dell’opposto di casa Alberga ad essere determinanti e a portare l’inerzia del set dalla parte dei suoi.

Reagisce la band dell’Arrè Formaggi Turi nel quarto parziale, con Milillo che resta dal centro nel sestetto titolare e grazie ad una maggiore incisività dei due schiacciatori Scio e Lomurno fa suo il set e allunga la sfida al tie break.

Il team turese se lo gioca alla pari fino al cambio campo sull’8-7, poi gli attacchi di Astarita e Alberga fanno la differenza, mentre i bianco-azzurri accusano qualche errore di troppo nei vari fondamentali che indirizza la frazione finale a favore del Modugno.

Appuntamento al 14 gennaio contro la capolista. Si ferma per ben tre settimane il torneo di serie B maschile, che riprenderà domenica 14gennaio con la sfida alla capolista imbattuta Grottaglie alle ore 18 al Palazzetto di via Cisterna.

CLASSIFICA: Grottaglie 28, Marigliano 24, Galatone 23, Taviano 20, Gioia 19, Molfetta 18, Cus Bari 16, Leverano 12, Ruffano 11, Afragola 9, Arrè Formaggi Turi 7, Modugno 6, Castellana G. 5.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp