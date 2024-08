Volley C/F, Dinamo Molfetta riparte dalla riconferma di Simona Lazzizzera

Sono giorni intensi per la Dinamo CAB Molfetta finalizzati alla composizione del roster cbeaffronterà il prossimo Campionato di Serie C Nazionale. Giorni in cui la dirigenza è a lavoro per costruire una squadra competitiva così come lo è stata nelle stagioni passate.

La società arancio riparte da una piacevole riconferma, quella di Simona Lazzizzera autrice di un ‘ultima buona stagione. Molfettese, ruolo di centrale, classe 2002 per 178 centimetri di altezza: queste alcune delle caratteristiche di Simona Lazzizzera a cui si aggiungono ovviamente quelle umane e la capacità di far gruppo. Sono qualità molto apprezzate che hanno spinto la dirigenza, ma anche lo staff tecnico guidato da coach Susanna Sciancalepore, a continuare a puntare su un elemento affidabile e tecnicamente efficiente.

Lazzizzera anche per la stagione 2024/2025 ha continuato a sposare il progetto Dinamo tra la soddisfazione che emerge già dalle sue prime parole. «Per il quarto anno consecutivo ho scelto di indossare la maglia Dinamo e sono pronta per mettermi nuovamente in gioco con l’obiettivo di affrontare con il sorriso le sfide che incontreremo durante il campionato. Da parte mia c’è tanta voglia e motivazione. Non vedo l’ora di ricominciare e tornare a faticare per il raggiungimento dei nostri obiettivi», ha commentato la ventiduenne centrale.

