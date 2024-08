Volley B1/F, PPV Fasano giocherà nel nuovo palazzetto dello sport

La Pantaleo Podio Volley Fasano disputerà il prossimo campionato nazionale di Serie B1 nel nuovo Palazzetto dello Sport di Fasano. L’annuncio ufficiale è arrivato nelle ultime ore dalla società, guidata dal presidente Renzo Abete, proprio alla vigilia dell’inizio della preparazione atletica pre-campionato e della definizione del girone per la stagione 2024/2025 di Serie B1.

“Siamo molto soddisfatti di poter giocare in un impianto moderno e adeguato all’importanza della categoria – ha dichiarato il presidente Abete -. Era un passo necessario per offrire ai nostri tifosi una casa più spaziosa e alle nostre atlete un ambiente all’altezza delle sfide che ci attendono”. Abete ha sottolineato che il vecchio Palestrone Salvemini continuerà a essere utilizzato per alcuni allenamenti e per le attività delle squadre giovanili.

Una novità di rilievo sarà l’introduzione di un sistema di abbonamenti, disponibili presso alcune attività commerciali di Fasano, che permetterà ai tifosi di sostenere economicamente la squadra in quella che si preannuncia una stagione di alto livello.

Nel frattempo, la federazione ha ufficializzato i gironi del prossimo campionato di Serie B1. La prima novità della stagione riguarda la riduzione a quattro gironi da 14 squadre, dopo l’eliminazione del girone E. La Pantaleo Podio Fasano è stata inserita nel Girone D, che si preannuncia molto competitivo. Tra le avversarie ci saranno il Volley Casal dei Pazzi (Roma), il Nimis Pomezia, l’ICS Santa Lucia Roma, e altre squadre di rilievo del panorama pallavolistico nazionale.

“Abbiamo costruito un roster competitivo,” ha affermato il direttore sportivo Micaela Cofano. “Il girone D è molto impegnativo, con cinque squadre nuove che non conosciamo bene, ma siamo pronti a dare il massimo.” La preparazione atletica della squadra inizierà il 21 agosto, mentre il campionato prenderà il via il 12 ottobre.

