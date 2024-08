Volley C/F, Federica De Nicolò confermata nel roster di Acquaviva

La giovane palleggiatrice Federica De Nicolò, classe 2007, è stata ufficialmente confermata nel roster della VOLLEYUP Acquaviva per la stagione 2024/2025 del Campionato Nazionale di 1° livello serie C femminile. Originaria di Acquaviva delle Fonti, Federica ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della pallavolo all’età di 6 anni, nella società New Volley Gioia. A 11 anni, ha fatto il suo ingresso nella squadra acquavivese, indossando con orgoglio la maglia blumagenta delle libellule.

Nel corso della sua giovane carriera, De Nicolò ha collezionato diversi titoli territoriali nelle competizioni Bari-Foggia, dimostrando le sue abilità sia nel campionato giovanile under 18 che nella 1ª divisione femminile. A soli 14 anni, ha fatto il suo debutto nel massimo campionato regionale, e nella scorsa stagione ha confermato il suo valore accumulando presenze in serie C, sempre pronta a rispondere alle chiamate del Mister Signorile.

Per la prossima stagione, Federica affiancherà Giorgia Giannini nella cabina di regia della VOLLEYUP, confermando l’impegno e la dedizione che l’hanno contraddistinta negli anni. Il tecnico acquavivese ha espresso parole di elogio per la giovane atleta, sottolineando come la sua crescita rappresenti un successo dell’investimento sui giovani talenti.

Federica, entusiasta per la riconferma, ha ringraziato la società per l’opportunità concessale e si è detta pronta a dare il massimo per raggiungere i nuovi obiettivi, sia personali che di squadra. A settembre, Federica inizierà anche il suo quarto anno al Liceo Scientifico “R. CANUDO” di Gioia del Colle, continuando a conciliare studio e sport con grande determinazione.

