Volley A/M, Prisma Taranto: programmati i test match

È iniziata al PalaMazzola la seconda settimana di allenamenti intensivi per la squadra rossoblù. Domani, mercoledì 14 agosto, la squadra si sposterà al centro sportivo Dribbling per una sessione di beach volley prevista alle 16:30. Il giorno di Ferragosto sarà dedicato al riposo, prima di riprendere gli allenamenti in palestra e al PalaMazzola venerdì e sabato. A partire dalla prossima settimana, gli allenamenti al PalaMazzola diventeranno quotidiani, dal martedì al sabato, dalle 17:30 alle 20:00, con sessioni aperte al pubblico.

Test match e impegni futuri

La programmazione dei test match è altrettanto intensa. Si inizierà il 31 agosto con un allenamento congiunto a Palmi, seguito dal Torneo Spirito di Squadra a Gubbio, dove i rossoblù affronteranno le squadre di Padova, Cisterna e un team internazionale. La settimana successiva, parteciperanno al Torneo del Codex e del Castello a Corigliano Calabro, il 14 e 15 settembre, per poi chiudere con il test match di ritorno contro Palmi al PalaMazzola, il 21 settembre.

Dal 18 agosto, il regista Zimmermann si unirà al team, e successivamente arriveranno anche Hofer, Alonso e D’Heer, completando la rosa della squadra.

