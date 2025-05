Brindisi post carbone, il prefetto Carnevale nominato commissario

BRINDISI – Sara il prefetto di Brindisi Luigi Carnevale a guidare, da commissario nominato dal Governo, il processo post carbone del capoluogo messapico. Nelle scorse ore, la nomina è stata commentata con soddisfazione del segretario regionale di Forza Italia Puglia Mauro D’Attis.

“Apprendo con grande soddisfazione – scrive D’Attis – la notizia della firma del decreto di nomina del commissario di Governo con poteri speciali per il processo di re-industrializzazione di Brindisi. E’ il prefetto in carica Luigi Carnevale, a cui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro. Ringrazio il premier Meloni e il ministro Urso, assieme al ministro Piantedosi, per aver indicato il prefetto di Brindisi. Un nome che, sicuramente, raccoglie il consenso degli attori locali istituzionali, economici e sociali con cui collaborerà. Grazie, soprattutto, per aver dato celermente seguito alla norma, proposta dal sottoscritto assieme ai colleghi Battilocchio e Caroppo e sostenuta dai presidenti Gasparri e Barelli, approvata nella scorsa legge di Bilancio.

Il commissario avrà poteri speciali e sarà la figura chiave per velocizzare gli iter per l’approvazione dei progetti pubblici e privati nell’area industriale in fase di decarbonizzazione.

“Si tratta – chiude l’azzurro – di un ulteriore passaggio strategico, di un tassello che si inserisce nel quadro di un impegno concreto e di ampio respiro che stiamo portando avanti per ricostruire il futuro di Brindisi e del territorio”.

