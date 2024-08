Volley C/F, Barbone e Morelli per la VolleyUp Acquaviva

La Volleyup Acquaviva del presidente Annalisa Convertini definisce il proprio roster per la stagione 2024/2025 del campionato nazionale di Serie C femminile, con due importanti new entry.

La prima è Giorgia Barbone, giovane laterale classe 2008, che arriva in prestito dalla Grotte Volley di Castellana. La talentuosa schiacciatrice vanta un ricco palmarès nelle categorie giovanili, avendo più volte conquistato il titolo territoriale Bari-Foggia. Ha debuttato a soli 14 anni nel campionato di Serie D femminile con la Uisp’80 di Putignano e ha partecipato a due edizioni del Trofeo delle Regioni con la rappresentativa della Fipav Puglia. La scorsa stagione, Barbone ha giocato da titolare sempre in Serie D e ha vinto il titolo territoriale nel campionato Under 18 femminile. Ora, è pronta per la nuova avventura in maglia blumagenta: “Sono molto contenta di iniziare questo nuovo percorso – dichiara – e sono convinta che quest’esperienza mi arricchirà sia come atleta che come persona”. Fuori dal campo, frequenterà il quarto anno del Liceo delle Scienze Umane di Conversano.

La seconda aggiunta è Elena Morelli, centrale classe 2007, proveniente da Putignano. Dopo aver iniziato a giocare a pallavolo all’età di sette anni con la Zenit Putignano, ha vestito la maglia del Maxima Volley di Casamassima nelle ultime due stagioni, distinguendosi sia nei campionati giovanili che nel massimo campionato regionale. “Sono entusiasta di far parte di questa nuova squadra e determinata a dare il massimo – ha dichiarato Morelli –. Ringrazio la Volleyup Acquaviva per questa opportunità di crescita”. Elena frequenterà il quarto anno del Liceo Scientifico “Majorana-Laterza” di Putignano.

