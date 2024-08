Volley C/F: Dinamo Molfetta si rinforza con de Palma, Mollica e Gambardella

La campagna di rafforzamento della Dinamo CAB Molfetta procede senza sosta. La dirigenza arancio ha ufficializzato l’accordo con Eleonora de Palma, classe 1994, un innesto di grande esperienza. Alta 170 centimetri, De Palma ricoprirà il ruolo di libero e indosserà la maglia numero 9. Con un passato in Serie B con il Brindisi e numerose esperienze in Serie C, l’atleta porterà il suo contributo strategico alla squadra. «Sono entusiasta di questa nuova avventura e pronta a dare il massimo per raggiungere gli obiettivi di squadra», ha dichiarato De Palma durante la sua presentazione.

Ma le novità non finiscono qui. La società ha annunciato anche l’arrivo della giovane palleggiatrice Sarah Mollica, classe 2002. Proveniente dall’Epas Agocap Pvt Modica, dove ha disputato il campionato di Serie B2, Mollica sarà il nuovo punto di riferimento per la regia della Dinamo. «Sono felice di iniziare questa nuova esperienza con la Dinamo Molfetta e non vedo l’ora di dare il mio contributo», ha commentato la giocatrice, che vestirà la maglia numero 6.

Infine, la Dinamo accoglie nuovamente un volto già conosciuto: Elettra Gambardella, classe 2003, torna a vestire la maglia arancio dopo una stagione a Trani con l’Adriatica. Alta 178 centimetri, Gambardella ricoprirà il ruolo di centrale e porterà la sua esperienza accumulata anche in Serie B1 e B2. «Tornare in Dinamo significa ritrovare un ambiente familiare dove mi sento a casa. Sono pronta a dare il massimo per questa nuova stagione», ha affermato la ventunenne molfettese.

Con questi innesti, la Dinamo CAB Molfetta continua a prepararsi per affrontare al meglio la stagione, puntando su un mix di esperienza e giovani talenti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author