Volley B1/F, Zero5 Castellana Grotte riparte con entusiasmo e fiducia

Come previsto, il raduno della Zero5 Castellana Grotte ha avuto luogo nell’accogliente cornice della Taverna degli Amici, dando ufficialmente il via alla nuova stagione di serie B1 del campionato nazionale di volley femminile. L’incontro è stato inaugurato con le valutazioni mediche e fisiche delle atlete, seguite dalla prima sessione tecnica dell’anno.

Alla giornata hanno partecipato i vertici della società, lo staff tecnico e medico, oltre a tutte le giocatrici, rientrate dalla pausa estiva con rinnovato vigore. La presidente Anna Tanese ha dato il benvenuto a tutti, mentre l’allenatore Massimiliano Ciliberti ha presentato lo staff tecnico e medico alle ragazze, inaugurando ufficialmente il nuovo ciclo sportivo. Le prime parole pronunciate hanno trasmesso un’atmosfera di ottimismo e determinazione per la stagione appena iniziata.

Questa sarà la sesta partecipazione consecutiva della Zero5 nella terza serie nazionale, e il clima che si respira è positivo. “Siamo entusiasti e fiduciosi per la squadra che abbiamo costruito,” ha dichiarato Ciliberti. “Abbiamo un gruppo di ragazze molto giovani, ma con grandi potenzialità. Se lavoreremo sodo, potranno fare molto bene. Vedo atlete motivate, pronte a dimostrare il loro valore dopo le difficoltà delle passate stagioni.”

Uno degli aspetti che risalta maggiormente è l’altezza media delle giocatrici, che quest’anno supera il metro e ottanta, un fattore determinante nella pallavolo. “Abbiamo prestato attenzione anche all’aspetto fisico,” ha confermato Ciliberti. “Il nostro roster è composto da giocatrici con altezze significative, tra cui due giovani palleggiatrici molto promettenti. Sarà necessario lavorare sodo in palestra per far emergere il loro talento, cercando di evitare gli errori dell’inizio della scorsa stagione.”

Il tecnico ha poi commentato il livello delle avversarie per quest’anno: “Rispetto all’anno scorso, il campionato sarà più equilibrato nella parte medio-bassa della classifica. Non ci saranno squadre deboli, quindi la lotta per la permanenza sarà dura. Anche nella parte alta della classifica, vedremo un maggiore equilibrio, con l’assenza di squadroni come Altino ed Energy System Catania.”

La Zero5 Castellana Grotte è pronta a lanciarsi in questa nuova sfida con la consapevolezza di poter essere protagonista e con l’obiettivo di evitare partenze difficoltose, come accaduto nella scorsa stagione.

