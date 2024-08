Volley B/M, Club Grottaglie: seconda stagione in granata per Di Castri

Il Volley Club Grottaglie è orgoglioso di annunciare la conferma di Alessandro Di Castri per la prossima stagione. Il laterale, classe 2002, si appresta a vivere la sua seconda annata in maglia granata, dopo un’ottima stagione d’esordio segnata dal ritorno in campo a seguito di un lungo infortunio. Di Castri, che indossa il numero 4, si è già dimostrato un giocatore chiave per la formazione grottagliese e si dice pronto a recitare un ruolo da protagonista fin dall’inizio.

Nella sua prima stagione con il Volley Club, Di Castri ha rappresentato un tassello fondamentale, rivelandosi una preziosa alternativa sia nel ruolo di opposto che in quello di banda. Con le sue qualità in attacco, battuta e muro, Di Castri è considerato un giocatore completo e determinante per gli equilibri della squadra.

“Sono davvero entusiasta di rimanere in una società come il Volley Club, dove mi sono trovato benissimo fin dal primo giorno”, ha dichiarato Alex Di Castri. “Non vedo l’ora di incontrare lo staff e i ragazzi per iniziare a lavorare e prepararci a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati per questa stagione.”

Anche il presidente del Volley Club Grottaglie, Ciro Carlucci, ha espresso soddisfazione per la conferma del giocatore: “Siamo contenti di poter contare su Di Castri anche per la prossima stagione sportiva. Alex rappresenta quel tipo di giocatore che si rivelerà fondamentale per il prossimo campionato, grazie alle sue doti atletiche e alla sua versatilità. Abbiamo visto la sua crescita durante lo scorso anno e siamo pronti a scommettere su di lui anche in questa nuova veste da banda. Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto su tutto il roster, ormai quasi al completo, e non vediamo l’ora di cominciare.”

Con la conferma di Di Castri, il Volley Club Grottaglie completa il reparto degli schiacciatori, mentre si attende a breve l’ultimo annuncio per il reparto dei centrali. La stagione del Volley Club Grottaglie avrà inizio ufficialmente lunedì 26 agosto.

