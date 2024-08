Volley C/F, Acquaviva: riconferma per la giovane Liliana Ieva

Un’altra atleta acquavivese si aggiunge al gruppo di libellule che disputerà, per la stagione 2024/2025, il Campionato Nazionale di 1° livello serie C femminile: si tratta di Liliana Ieva.

Acquavivese doc – classe 2007 – con il ruolo di opposto, pratica pallavolo dall’età di 11 anni. Cresciuta nella società del presidente Convertini, ha esordito a 14 anni in serie C femminile ed ha conquistato più volte il titolo di campionessa territoriale Bari-Foggia nei vari campionati giovanili di categoria.

Nella stagione 2023/2024 la schiacciatrice – non ancora diciassettenne – ha collezionato diverse presenze nel massimo campionato regionale facendosi trovare sempre pronta quando chiamata in causa da Mister Signorile ed ha acquisito fondamentale esperienza sia grazie al campionato under 18 che a quello di 1ª divisione femminile.

Anche quest’anno la talentuosa attaccante acquavivese avrà la possibilità di mostrare le sue doti nel difficilissimo campionato di serie C femminile.

Per il tecnico acquavivese “Liliana è una giovane atleta che, dopo anni di duro lavoro e dedizione, ha dimostrato nella scorsa stagione di essere all’altezza di ogni sfida. La sua costanza e determinazione le hanno permesso di raggiungere traguardi importanti, e sono convinto che quest’anno saprà superarsi ancora, puntando a nuovi e ambiziosi obiettivi.”

“Ringrazio la Società per l’occasione e per la fiducia riposta nei miei confronti per la stagione ormai alle porte. Non vedo l’ora di tornare in palestra per ricominciare a lavorare per raggiungere grandi traguardi insieme alle mie compagne di squadra… vecchie e nuove!”, dichiara la giovanissima schiacciatrice acquavivese.

Lontano dal campo di gioco, a settembre, frequenterà il quarto anno del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Cassano delle Murge.

