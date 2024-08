Volley B/M, Zouhair Msatfi nuovo schiacciatore del Club Grottaglie

Il Volley Club Grottaglie annuncia l’ingaggio di Zouhair Msatfi, schiacciatore classe 1997, originario di Palmanova, Friuli Venezia Giulia. Msatfi arriva dall’Abba Pineto, squadra con cui ha disputato l’ultima stagione in Serie A2.

Con un’elevazione impressionante, è pericoloso in attacco e abilissimo in ricezione e difesa, rappresentando il tassello perfetto per completare lo schema tattico di Coach Giosa, che può già contare su Fiore e Russo e attende ulteriori rinforzi.

“Sono felicissimo di iniziare questa nuova avventura a Grottaglie, non vedo l’ora di vedere i tifosi al palazzetto!” ha dichiarato entusiasta Msatfi.

Mimmo Lenti, direttore generale del Volley Club, ha commentato con soddisfazione l’acquisto: “Zouhair è il profilo che cercavamo per completare la squadra. Siamo felici di aver chiuso la trattativa con successo e convinti di aver ulteriormente migliorato il nostro roster. L’attesa per vedere i ragazzi in campo è ormai breve”.

Con l’arrivo di Msatfi, il mercato in entrata del Volley Club Grottaglie si chiude ufficialmente. Nei prossimi giorni sono previste le ultime conferme, prima della presentazione ufficiale della squadra. La preparazione per la nuova stagione inizierà il 26 agosto.

