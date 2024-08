Volley C/F, Acquaviva: riconfermata schiacciatrice Luciana Forino

Un’altra importante riconferma per la VolleyUp Acquaviva in vista del prossimo Campionato Nazionale di Serie C femminile: si tratta della schiacciatrice Luciana Forino. Classe 1997, Forino è una vera e propria “bandiera” della società blumagenta, unendo intelligenza e tecnica in un perfetto equilibrio che la rende uno dei volti più noti e apprezzati del team.

Nativa di Acquaviva delle Fonti, Luciana vanta un’esperienza pallavolistica decennale. Dopo tre stagioni in Serie D e nove nel massimo campionato regionale, ha vissuto esperienze significative tra le società di Cassano, Gioia del Colle e Castellana. Dal 2017, è tornata definitivamente ad Acquaviva, diventando un pilastro della squadra allenata dal Presidente Convertini.

Laureata in scienze motorie, Luciana non si limita a brillare in campo: lo scorso anno ha anche seguito la preparazione atletica delle sue compagne, dimostrando un impegno a tutto tondo nella crescita della squadra.

Il Team Manager Lorenzo Belnome ha espresso grande soddisfazione per la sua riconferma: “Siamo felicissimi di avere Luciana con noi anche per la prossima stagione. È un’atleta esemplare, sempre pronta ad aiutare le compagne e rappresenta per noi una garanzia di professionalità, impegno e tecnica.”

Dal canto suo, Luciana ha commentato: “Ringrazio la società per la fiducia. È un grande orgoglio poter vestire ancora i colori del mio paese. La nuova stagione è alle porte, e sono carica di entusiasmo. Non vedo l’ora di ritrovare le vecchie compagne e di conoscere le nuove arrivate. Sono sicura che sarà un anno entusiasmante, e daremo il massimo per fare bene.”

Con Forino nel roster, la VolleyUp Acquaviva si prepara ad affrontare con fiducia la nuova stagione di Serie C.

