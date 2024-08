Volley C/F, Dinamo Molfetta: riconferma per Maria Porta

Determinazione, dedizione agli allenamenti e la capacità di farsi trovare pronta nei momenti cruciali: queste qualità hanno permesso a Maria Porta, classe 2005, di guadagnarsi la riconferma nella Dinamo CAB Molfetta. Anche nella stagione 2024/2025, la giovane palleggiatrice, con la maglia numero 24, difenderà i colori arancioni nel Campionato di Serie C Nazionale.

Porta, che nella scorsa stagione si è dimostrata preziosa nelle rotazioni della squadra, riuscendo a gestire anche i momenti più difficili, rappresenta un tassello fondamentale per il coach Sciancalepore, in vista di una stagione che si preannuncia impegnativa. Dopo la riconferma di Simona Lazzizzera, quella di Maria Porta è la seconda ufficializzazione della Dinamo Molfetta.

“Sono contenta di poter continuare a vestire questa maglia, che per me ha un grande significato. Non vedo l’ora di mettere ogni mia capacità, impegno e tenacia al servizio della squadra”, ha dichiarato la diciannovenne palleggiatrice molfettese.

